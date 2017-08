So You Think You Can Snap hefst í dag

20 framhaldsskólar eru skráðir til leiks í So You Think You Can Snap

Snapchat keppnin So You Think You Can Snap fór fram í fyrsta skipti á síðasta ári og fékk gríðarlega mikið áhorf. Mest horfðu 25 þúsund manns á keppnina á einum sólahring. Að keppninni standa meðlimir Áttunnar og segjast þeir binda miklar vonir við keppnina í ár.



20 framhaldsskólar taka þátt í So You Think You Can Snap og keppa um það hver sé með besta snapparann.



„Þetta er stærsti Snapchat-viðburðurinn okkar á árinu,“ segir Nökkvi Fjalar Orrason einn af meðlimum Áttunnar í samtali við Vísi. Áttan er gríðarlega vinsæl á samfélagsmiðlum og er einnig með sína eigin útvarpsstöð. Áttuna skipa ásamt Nökkva Fjalari þau Orri Einarsson, Egill Ploder Ottóson, Aron Ingi Davíðsson og Sonja Rut Valdin.



Keppnin fer fram á Snapchat-reikningi Áttunnar, Attan_official og líkt og á síðasta ári mun Vísir fylgjast vel með gangi mála. Sigurvegarinn fær Lenovo fartölvu frá Nýherja í verðlaun. Fyrstu skólarnir keppa í dag.





Dagskrá fyrstu umferðar keppninnar:





14.ágústMenntaskólinn í Kópavogi vs. Menntaskólinn á Akureyri15.ágústKvennaskólinn í Reykjavík vs. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti16.ágústFjölbrautaskóli Suðurlands vs. Fjölbrautaskóli Vesturlands17.ágústFjölbrautaskólinn í Garðabæ vs. Fjölbrautaskólinn við Ármúla18.ágústFlensborgarskólinn vs. Verzlunarskóli Íslands