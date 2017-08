Pantone gefur út nýjan fjólubláan lit til heiðurs Prince

Nýjasti litur Pantone, Love Symbol #2, er fagurfjólublár og er gerður til heiðurs tónlistarmannsins Prince.



Fjólublár var einkennislitur söngvarans sérvitra. Gaf hann út plötuna Purple Rain, lék í kvikmyndinni Purple Rain, gítar hans og flygill voru fjólubláir og var hann oftar en ekki í fjólubláum alklæðnaði.



Pantone er einna þekktast fyrir að velja á hverju ári „lit ársins“ og verða þeir litir oft mjög sýnilegir á tískupöllunum það árið. Því ætti engan að furða ef liturinn Love Symbol #2 verði alls ráðandi næstu misserin.



Fjólublár samofinn Prince

„Það er okkur heiður að þróa Love Symbol #2, einstakan nýjan fjólubláan gerðan til minningar um Prince, „hinn fjólubláa“,“ sagði Laurie Pressman, varaforseti Pantone stofnunarinnar, í tilkynningu „Fjólublái liturinn var samofinn Prince sem manneskju og mun alltaf vera. Á þennan einstaka hátt mun arfleið hans lifa að eilífu,“ sagði Troy Carter, talsmaður dánarbús Prince.Um þessar mundir er einmitt haldið upp á 30 ára afmæli plötunnar Purple Rain. Á henni má finna nokkur þekktustu og vinsælustu lög Prince. Meðal annars titillagið Purple Rain, Let‘s Go Crazy og When Doves Cry. Tónlist Prince var í febrúar á þessu ári gerð aðgengileg á öllum helsPrince lést þann 21. apríl árið 2016 aðeins 57 ára gamall. Hann lést úr of stórum skammti af lyfinu Fentanyl.Hér fyrir neðan má sjá einn frægasta flutning Prince á laginu Purple Rain, í hálfleikssýningu Super Bowl árið 2007