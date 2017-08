Nakinn maður fyrir utan íbúðina hjá Söru Sigmunds

Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir hafnaði í 4. sæti á heimsleikunum í CrossFit sem fram fóru á dögunum í Madison í Bandaríkjunum.



Fyrir svona mót þarf maður að undirbúa sig gríðarlega mikið og er Sara atvinnumaður í sportinu.



YouTube síðan RxMindset deildi skemmtilegu myndbandi í lok júlí þar sem Söru var fylgt eftir í heilan dag. Þar fá áhorfendur að kynnast crossfit-drottningunni betur en Sara er þekkt fyrir frábæran húmor og hún tekur lífinu ekki of alvarlega.



Sara er búsett í Bandaríkjunum og keppir á CrossFit mótum um allan heim nánast allt árið um kring.



Þegar um 23:45 mínútur eru liðnar af þættinum á sér stað alveg hreint magnað atvik. Þar er Sara að segja frá því að uppáhalds tími dagsins sé þegar hún horfir á þættina It's Always Sunny in Philadelphia og fær sér að borða. Spyrillinn stöðvar hana og segir: „Hver er þetta þarna úti?“



Þá kemur í ljós að það stendur nakinn maður fyrir utan íbúðina hennar og hleypur hann í burtu þegar hann heyrir Söru banka á gluggann.



Hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni og þetta einkennilega atvik.