Harry Styles staðfestir að hann er með fjórar geirvörtur

Geirvörtunum bregður fyrir í myndbandi við lagið Kiss You með One Direction.

Harry Styles úr One Direction staðfesti í viðtali við Chelsea Handler í gær að hann væri með fjórar geirvörtur.



Segja má að þetta komi ef til vill aðdáendum hans ekki í opna skjöldu en orðrómur þessa efnis hefur verið á sveimi í mörg ár enda má sjá geirvörturnar á myndum af honum þar sem hann er ber að ofan.



Auk þess má sjá þeim bregða fyrir í myndbandinu við lagið Kiss You með One Direction.



Þær eru sitthvoru megin á búk Styles, örlítið neðar en þar sem flestir eru með geirvörturnar á brjóstkassanum. Í viðtalinu benti hann Chelsea á hvar þær væru en viðtalið má sjá hér fyrir neðan.