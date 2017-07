Will Ferrell gefur í skyn að Step Brothers 2 sé á leiðinni

Grínleikarinn Will Ferrell gaf í skyn á dögunum að mögulega væri Step Brothers 2 á leiðinni.



Þetta kom fram í þætti Andy Cohen, After Show, í síðustu viku. Þar fékk hann spurningum frá innhringjanda hvort það mætti búast við einhverri framhaldsmynd af þeim kvikmyndum sem hann hefði leikið í áður.



Step Brothers kom út árið 2008 og var Ferrell í aðalhlutverki ásamt John C. Reilly.



„Við höfum rætt um að gera framhaldsmynd um Step Brothers en maður veit aldrei,“ sagði Ferrell í viðtalinu sem sjá má hér að neðan.