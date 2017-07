Júlíspá Siggu Kling – Meyjan: Hættu að nota svipuna á þig

Elsku Meyjan mín. Undanfarið hefur þú verið að vinna litla sigra og jafnvel stóra sigra, en þú átt það samt til að vera of gleymin á það hverju þú hefur áorkað í lífinu. Þannig að farðu nú að skrifa niður sigrana, því þú hefur unnið fleiri sigra en flestir.



Hættu að nota svipuna á þig og berja þig niður þótt ekki sé allt 1.000%. Það er svo hundleiðinlegt að vera 1.000% týpa svo slakaðu á og faðmaðu veikleika þína, þú skalt hyggja vel að því að þeir eru þinn besti styrkur. Enginn lítur upp til manneskju sem er of fullkomin og þú ert það alls ekki, það býr svo mikill mannlegur þáttur í þér og þú hefur svo heillandi framkomu þegar þú beitir þér að Jesú myndi vökna um augun.



Ef þú ert ekki viss um hvað þig langar til að gera þá skaltu spá aðeins í hvað það er sem þér finnst skemmtilegt, þá munu allir þeir peningar eða velferð koma út úr því. Því ef þú ert að gera eitthvað sem þér finnst leiðinlegt þá lítur þú út eins og brotinn ljósastaur. Þú brýtur þig niður ef þú færð ekki það verkefni sem þú ert búin að biðja um, en mundu að það er alveg ljóst að það er ástæða fyrir því, því þá er bara verið að beina þér á aðra braut.



Allir elska þegar þú sýnir hvað þú ert tilfinningarík og fræðandi og fólk elskar líka þegar þú dettur á rassinn því þú stendur alltaf upp jafnharðan. Það fer þér svo vel, elskan mín, að hafa lítið minni og muna ekki eftir veseninu í lífinu, heldur veislunum sem þú hefur haldið.



Þú ert heimsins besta foreldri og besta vinkona eða vinur sem hægt er að hugsa sér. Þú gætir lent í slúðri og þú þarft að efla það hjá þér að vera alveg skítsama því að sannir vinir slúðra ekki um þig.



Þú ert svo fjölskylduvæn og þar af leiðandi er mikilvægt að þú sért vel tengd inn í fjölskyldu. Ef þér finnst eins og það séu einhverjar stíflur þá skaltu hreinsa þær, því þú getur það. Í ástinni er mikilvægt að þú hafir sterka og hreina persónu þér við hlið. Þú átt til að finnast „bad boys“ eða óútreiknanlegt fólk svo spennandi en það getur eyðilagt líf þitt. Það skiptir öllu máli fyrir þig, ástarmeyjan mín, að velja þér manneskju sem þú skilur og virðir, já og treystir líka.



Öll spenna í ástarsamböndum munu gefa þér mínus og drepa orkuna þína til að ná árangri til að verða það sem þú vilt. Það er mikilvægt að láta ekki kynlíf stjórna ástinni, ástin er frá sálu til sálar, en kynlífið er bara til að skreyta kökuna.



Þú munt berjast fyrir þér og þínu fólki alveg til endaloka, þú ert stjarna og þú ræður hversu skært þú skín. Ágúst, september og október er tíminn þar sem það sem þér finnst erfitt leiðréttist. Svo hafðu bara gaman, því það mun skreyta þetta sumar og láta þér líða vel.



Mottóið þitt er: Ég er magnari og ég get magnað upp hlátur eða grát, mitt er valið.



Ást og friður, Sigga Kling



Frægar Meyjur: Ragna Lóa Stefánsdóttir íþróttakona, Manuela Ósk fyrirsæta, Björk Eiðsdóttir ritstýra, Andrea fatalistamaður, Claudia Schiffer fyrirsæta, Edda Björgvinsdóttir leikkona, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, ritstjóri og tískugúrú, Herdís Jóhannesdóttir athafnakona, Beyoncé Knowles söngkona, Gylfi Þór Sigurðsson, Eiður Smári Guðjohnsen, Sigrún Ósk Kristjánsdóttir sjónvarpskona, Annie Mist crossfittari, Logi Pedro Stefánsson tónlistarmaður, Selma Ragnars, fatahönnuður Íslands, Lalli Johns góðkunningi lögreglunnar, Sema Erla Serdar, baráttukona, Eydís Ósk hjúkrunarkona.