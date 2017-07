Júlíspá Siggu Kling – Vogin: Hentu öllu Excel-dæmi og tvistaðu út sumarið

Elsku Vogin mín, þú glansar eins og regnboginn og engum dettur í hug að þú eigir við einhverja erfiðleika að etja. Þú lítur yfirleitt út eins og forsíðan á Vogue, en ef ekki þá færðu athugasemdir. Þú þarft að hafa hlutina spennandi og reynir þannig að skora á sjálfa þig einum of oft. En hafðu það í huga að það skiptir ekki öllu máli hversu oft þú gengur á Esjuna, heldur hversu minnisstætt það er.



Þú gerir þá kröfu til sjálfrar þín að hafa allt í röð og reglu, en í guðanna bænum slepptu því. Þetta er það eina sem getur virkilega pirrað þig þó að aðrir elski þig fyrir það. Ég skora á þig að breyta um takt og koma á óvart, bæði sjálfri þér og öðrum. Hentu öllu Excel-dæmi og tvistaðu út sumarið.



Þetta verður mjög fjörugt sumar sem gefur þér tækifæri til að sýna þitt sanna eðli. Ekki taka afgerandi afstöðu með eða á móti fólki, reyndu að sýna jafnlyndi í því. En ég þoli samt ekki orðið reyndu, svo gerðu það bara.



Fólk hlustar á hvað þú segir vegna þess hversu vel þú berð þig. Þú lætur fólk ekki vita hvaða hnökrar hafa verið á lífi þínu. Hættu að skipta þér af því sem virkilega kemur þér ekki við og þá verður líf þitt auðveldara.



Það má segja að þú sért oftast heppin með maka, eða í ástamálum, en þú átt það til að finna bara út það leiðinlega sem makar eða kærustur hafa upp á að bjóða. Mundu það að í ástinni erum við tvö tré í garði en ekki sama tréð. Gerðu það sem þú vilt, en gefðu kærasta þínum eða maka frelsi til að gera það sem hann eða hún vill, það er svo leiðinlegt að vera stjórnsöm Vog. En um leið og þú gefur öllum frelsi í kringum þig til að vera þeir sem þeir eru þá birtist ástin í þeirri mynd sem þú vilt hafa hana.



Umhverfið og aðrir hafa of mikil áhrif á þig. Farðu aftur til fortíðar og skoðaðu í raun og veru hver þú ert, í því verður kraftur þinn fólginn. Þetta sumar og haust er svo mikilvægt fyrir þig, elsku Vog, að hleypa barninu út og vera ekki of fullorðinsleg eða hneykslunargjörn yfir því sem er að gerast í kringum þig. Ef þú hneykslast á öðrum muntu kalla þannig erfiðleika yfir þig.



Þú átt eftir að hagnast mikið á dugnaði þínum og hugmyndum, það gæti tekið nokkra mánuði en þú ert á réttri braut.



Í ástamálum, fyrir þá sem eru á lausu, er mikilvægt að skoða líka þær manneskjur sem eru í raun og veru ekki þín týpa. Gefðu fleirum séns, það vilja allir hanga með þér því þú ert alltaf manneskjan sem sker sig úr fjöldanum og mann langar til að hafa nálægt sér!



Mottóið þitt er: Ef þú ættir bara ár eftir ólifað, hverju myndirðu þá stefna að? Þetta er áskorunin þín, því þú dafnar best undir áskorunum.



Ást og friður, Sigga Kling



Frægir í Voginni: Kári Árnason landsliðsmaður, Glúmur Baldvinsson stjórnmálafræðingur, Hjalti flugþjónn, Ingi í Sign, Jón Axel Ólafsson athafnamaður, Matt Damon leikari, Íris Berg, fatahönnuðurinn minn, Mary Poppins, Svanhildur Hólm Valsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra og sjónvarpskona, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir alþingiskona, Ósk Gunnarsdóttir útvarpskona, María Einarsdóttir ritari stjörnuspánnar, Arnþrúður Karlsdóttir útvarp Saga, Skúli Mogensen, Hulda Hólmkelsdóttir fréttakona, Walter Matthau, Olavia Newton John, Ragga Gísla, Steinn Steinarr, Margret Thatcher, Ragnheiður Elín Árnadóttir, minn meistari.