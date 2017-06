Jaguar með best hannaða bílinn og besta minni viðskiptabíl ársins

Árleg bílaverðlaunahátíð Auto Express fór fram sl. þriðjudag þar sem Jaguar hreppti tvenn mikilvæg verðlaun. Í flokki minni viðskiptabíla á árinu (Compact Executive Car of the Year 2017) fór Jaguar XE með sigur af hólmi og Jaguar I-Pace sá best hannaði að mati lesenda Auto Express, þessa eins víðlesnasta bílatímarits veraldar.



Lesendur Auto Express tóku fyrr á árinu þátt í skoðanakönnun á vegum blaðsins þar sem spurt var hver væri að þeirra mati best hannaði bíllinn. Sigur úr bítum bar hinn nýi og væntanlegi rafknúni fjölskyldusportbíll, Jaguar I-Pace sem hlaut titilinn Auto Express Design Award 2017. Þetta er þeim mun merkilegri niðurstaða í ljósi þess að bíllinn kemur ekki á markað fyrr en á síðari hluta næsta árs, 2018.



Það er því greinilegt að almenningur kann að meta þá meginstefnu sem Jaguar fylgir við hönnun nýrra kynslóða í bílaframleiðslu sinni, en áður hefur sportjeppinn F-Pace verið kjörinn sá fallegasti. Jaguar I-Pace verður fyrsti rafmagnsbíll Jaguar frá upphafi þegar hann kemur á markað. Hann hefur verið sýndur við ýmis opinber tækifæri á undanförnum mánuðum og hvarvetna hlotið mikið lof, bæði meðal bílasérfræðinga, en ekki síst hjá almenningi sem séð hefur bílinn.



Í flokki minni viðskiptabíla á árinu (Compact Executive Car of the Year 2017) fór Jaguar XE með sigur af hólmi á verðlaunahátíð Auto Express. Þetta er þriðja árið í röð sem XE hlýtur titilinn þrátt fyrir harða samkeppni, m.a. frá BMW 3. Að mati dómnefndar hefur öðrum þó ekki enn tekist að jafna eiginleika XE þegar komi að klettliggjandi aksturseiginleikum og miklum búnaði sem Jaguar bjóði með nýjum XE. Það sem ráði þó úrslitum í ár að mati dómnefndar sé aukin fjölbreytni í vélavali sem kaupendum standi til boða og það úrval hafi enginn jafnað enn sem komið er að mati nefndarinnar.



Á sama hátt og dísilvélarnar eru sparneytnar og hagkvæmar í rekstri með litlum útblæstri bjóða forþjappaðar bensínvélarnar upp á sanna sporteiginleika sem unun er að reyna við krefjandi aðstæður. Bíllinn er afturdrifinn, nákvæmur í stýri, léttur enda smíðaður úr áli og þegar allir þessir eiginleikar koma saman er ekki hægt annað en njóta aksturs í Jaguar XE til hins ítrasta að mati dómnefndar.



