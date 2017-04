Hakkari heldur Netflix í gíslingu: Hótar að dreifa nýjustu seríunni af OITNB

Orange is the New Black, sem framleidd er af Netflix skartar meðal annars Taylor Schilling og Uzo Aduba í aðalhlutverkum.

Hakkari sem segist hafa stolið nýjustu seríunni af Orange Is The New Black, krefst þess að framleiðandi og dreifandi þáttanna, Netflix streymisþjónustan, borgi sér himinháa upphæð í lausnargjald, til þess að koma í veg fyrir að hann dreifi þáttunum.



Umrædd sería, sem er sú fjórða í röðinni, er gífurlega vinsæl og fjallar um raunir kvenkyns fanga en serían á ekki að koma út fyrr en þann 9. júní næstkomandi. Yrði serían sett í dreifingu nú, væri það því mun fyrr en Netflix ætlaði sér.



Málið hefur vakið mikla athygli, en hakkarinn, sem kallar sig Myrkrahöfðingjann, hefur að eigin sögn nú þegar dreift fyrsta þættinum úr seríunni. Ekki hefur þó tekist að staðfesta frásögn hans.



Netflix streymisveitan hefur staðfest að brotist hafi verið inn í gagnagrunn eins af dreifingaraðilum hennar í Kaliforníu. Tekið er fram að málið sé í farvegi og sé nú til rannsóknar hjá bandarísku alríkislögreglunni.



Í bréfi Myrkrahöfðingjans, þar sem kröfur hans um lausnargjald koma fram, fullyrti hann að hann hefði á sama tíma stolið fleiri þáttaröðum, frá öðrum framleiðendum og að hann myndi „krefjast skynsamlegrar þóknunar“ fyrir að dreifa þeim ekki heldur.



Í opinberum gögnum frá Netflix kemur fram að streymisveitan vonast til þess að nýjasta serían af Orange Is the New Black muni gegna lykilhlutverki í að vinna fyrirtækinu inn 3,2 milljónir nýrra áskrifenda, frá apríl og til júní.



Ljóst er að áform Myrkrahöfðingjans gætu sett strik í reikninginn.