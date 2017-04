Verjandi Malínar Brand: „Dómurinn of þungur“

Hólmgeir Elías Flosason, verjandi Malínar Brand, segir að sín fyrstu viðbrögð við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í fjárkúgunarmáli Malínar og systur hennar, Hlínar Einarsdóttur, séu þau að dómurinn sé of þungur. Hann hafi rætt við Malín eftir að dómurinn féll en segir ekki ákveðið hvort honum áfrýjað. Þau muni á næstu dögum ákveða framhaldið.



„Mín fyrstu viðbrögð eru þau að mér finnst dómurinn of þungur. Ég get ekkert leynt því og þetta eru mikil vonbrigði en ég er ekki búinn að kynna mér dóminn til hlítar svo að á næstu dögum þá munum við ákveða framhaldið,“ segir Hólmgeir í samtali við Vísi.



Systurnar voru báðar dæmdar í 12 mánaða fangelsi, þar af níu mánuði skilorðsbundna til tveggja ára, en þær voru annars vegar dæmdar fyrir fullframda fjárkúgun gegn Helga Jean Claessen í apríl 2015 og hins vegar fyrir tilraun til fjárkúgunar gegn þáverandi forsætisráðherra, Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, í maí 2015.



Segir hlutverk Malínar hafa verið minna

Við þingfestingu málsins játaði Hlín að hafa gert tilraun til að kúga fé út úr Sigmundi Davíð. Malín játaði hlutdeild málinu en neitaði samverknaði þó að systurnar hafi í raun verið ákærðar fyrir sama brotið og fá svo sama dóminn.



„Mín skoðun er sú að hlutverk Malínar hafi verið miklu minna heldur en Hlínar, það er engum blöðum um það að fletta, en ég vil samt ekkert vera að segja hvernig ég hefði viljað sjá dæmt í málinu. En mér finnst kannski ekki nægilega greint á milli, það er að segja mér finnst verknaður þeirra beggja ekki kalla á sömu refsingu yfir þeim báðum,“ segir Hólmgeir.



Arnþrúður Þórarinsdóttir, saksóknari sem mætt var við dómsuppsöguna fyrir hönd ákæruvaldsins, sagði í samtali við fréttamann 365 í héraðsdómi í hádeginu að niðurstaðan væri í samræmi við það sem lagt hafði verið upp með. Hún teldi því ólíklegt að málinu yrði áfrýjað af hálfu ákæruvaldsins en tók þó fram að það ætti eftir að fara yfir dóminn og taka formlega afstöðu til þess.



Sendu tvö bréf til Sigmundar Davíðs

Systurnar kröfðust átta milljóna króna af þáverandi forsætisráðherra og sendu tvö bréf til að reyna að hafa af honum fé. Annað var sent á heimili Jóhannesar Þórs Skúlasonar, aðstoðarmanns Sigmundar Davíðs, og hitt var stílað á eiginkonu Sigmundar að því er fram kemur í ákæru.



Hlín skrifaði og Malín prentaði út nafnlaust bréf sem sett var inn um bréfalúguna á heimili Jóhannesar Þórs þar sem bréfritari hótaði að upplýsingar er vörðuðu afskipti Sigmundar Davíðs af fjármálum Vefpressunnar yrðu birtar opinberlega ef Sigmundur greiddi ekki sjö og hálfa milljón króna sem yrði sett í tösku og afhent þriðjudaginn 25. maí.



Bréfið var ekki opnað fyrr en nokkru síðar og því var annað bréf sent, nú á heimili Sigmundar Davíðs. Bréfið var stílað var á Önnu Sigurlaugu Pálsdóttur, eiginkonu Sigmundar, og var þess krafist að Sigmundur greiddi átta milljónir króna en bréfinu fylgdu fyrirmæli um afhendingarmáta, GPS-hnit og ljósmyndir af afhendingarstaðnum við Krýsuvíkurveg í Hafnarfirði.



Handteknar eftir að lögregla fylgdi fyrirmælum í bréfinu

Malín og Hlín voru svo handteknar eftir að þær höfðu sótt pakkningu í tösku sem þær töldu innihalda milljónirnar átta í seðlum frá Sigmundi en pakkningin hafði verið skilin eftir í trékassa, í samræmi við fyrirmæli þeirra. Rúmum mánuði áður en systurnar voru handteknar kröfðu þær Helga Jean Classen um 700.000 krónur. Ef hann ekki greiddi þeim féð, yrði hann kærður til lögreglu fyrir að hafa nauðgað Hlín.



Féð greiddi Helgi í tvennu lagi á skrifstofu Morgunblaðsins við Hádegismóa í Reykjavík og fékk kvittun fyrir. Fénu skiptu systurnar á milli sín samkvæmt ákærunni. Helgi krefst þess að systurnar verði dæmdar til að greiða honum 1.700.000 kr. í skaðabætur.