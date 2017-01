Ronaldo og Roberto Carlos, fyrrum leikmenn Real Madrid og brasilíska landsliðsins, lýstu yfir óánægju sinni með skrif Michael Owen á Twitter á dögunum.



Nokkrir af fyrrum leikmönnum Real Madrid voru mættir á Santiago Bernabeu leikvanginn til að heiðra Cristiano Ronaldo sem hafði nokkrum dögum fyrr unnið fjórða Gullbolta nokkrum dögum fyrr, sem leikmaður ársins 2016.



Michael Owen spilaði með Ronaldo hjá Real Madrid tímabilið 2004-5 og gerði góðlátlegt grín á Twitter-síðu sinni að þeim síðarnefnda og aukakílóunum hans.





I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

— michael owen (@themichaelowen) January 7, 2017

„Ég hélt að ég hefði verið að bæta á mig þar til að ég hitti Ronnie, minn gamla félaga,“ skrifaði Owen í umræddri færslu.



Ronaldo virtist svara þessum ummælum í samtali við spænska blaðið AS. „Það kemur mér í opna skjöldu að sjá hversu mikilvæg líkamsþyngd mín virðist vera. Ég veit í sannleika sagt ekki af hverju það er,“ sagði hann.



Roberto Carlos tók í svipaðan streng og var ekki hrifinn af brandara Owen.



„Ég er ekki hrifinn af svona bröndurum. Ronaldo er mjög góður vinur minn og við verðum að gæta okkar. Vandi Ronaldo er ekki líkamlegur heldur er það hjartað hans. Hann hefur mjög stórt hjarta.“