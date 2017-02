Aðdáendur Jack Nicholson geta tekið gleði sína á ný því hann hefur tekið að sé hlutverk í nýrri kvikmynd. Um er að ræða endurgerð á þýsku myndinni Toni Erdmann sem tilnefnd er til Óskarsverðlauna í ár sem besta erlenda kvikmyndin.



Nicholson, sem hefur unnið til þrennra Óskarsverðlauna á ferlinum, mun leika á móti Kristen Wiig en þetta verður fyrsta hlutverk hans í kvikmynd frá árinu 2010, rómantísku gamanmyndinni How Do You Know.



Nicholson, sem verður áttatíu ára á árinu, er sagður mikill aðdáandi upprunalegu myndarinnar frá Þýskalandi og hafði samband við forsvarsmenn kvikmyndaversins Paramount með það í huga að endurgera myndina.