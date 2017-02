Þó svo menn láti sem lítið sé þá er mikið persónulegt undir hjá New England Patriots er það spilar úrslitaleikinn í NFL-deildinni gegn Atlanta Falcons.



Stjörnuleikstjórnandi New England, Tom Brady, byrjaði tímabilið í fjögurra leikja banni út af „Deflategate-málinu“ sem tröllreið öllu í allt of langan tíma í Bandaríkjunum.



Málið umdeilda

Í stuttu máli snýst málið um að New England var sakað um að hafa viljandi sett of lítið loft í boltana í úrslitaleik Ameríkudeildarinnar fyrir tveimur árum. Brady fékk fjögurra leikja bannið fyrir sinn þátt í málinu. Hann var verulega ósáttur við bannið sem og allt félagið.



Það var yfirmaður NFL-deildarinnar, Roger Goodell, sem setti Brady í leikbannið og félagið veit ekkert sætara en að láta Goodell afhenda því bikarinn í leikslok á morgun. Talað hefur verið um að Tom Brady sé í hefndarför. Hann er einu skrefi frá því að geta glott framan í Goodell.







Tom Brady. VÍSIR/GETTY

Félög sitt á hvorum pólnum

Í þessum leik mætast tvö ólík félög. New England er stórveldi í NFL-deildinni og hefur unnið fjóra titla síðan árið 2002. Að sama skapi hefur Atlanta aldrei unnið Super Bowl-leikinn og hefur aðeins einu sinni komist í úrslit. Það var árið 1999.



Brady og þjálfari Patriots, Bill Belichick, þekkja þetta allt saman og hafa gert þetta allt áður. Að sama skapi hefur Atlanta ekki þessa reynslu en þjálfari liðsins, Dan Quinn, fór tvisvar með Seattle Seahawks í úrslit sem varnarþjálfari og veit því vel hvað hann er að fara út í.



Brady ótrúlegur

Brady hefur spilað stórkostlega síðan hann kom úr banninu. Með hann við stýrið tapaði Patriots aðeins einum leik í vetur. Brady spilaði algjörlega stórkostlega og kastaði boltanum aðeins tvisvar sinnum frá sér. Það er ótrúleg tölfræði hjá leikstjórnanda sem kastaði boltanum 432 sinnum í vetur.



Það sem meira er, þá er Brady sigurvegari. Hann kann þá list betur en flestir í þessari deild að vinna leiki. Hann finnur alltaf leið í samvinnu við Belichick þjálfara. Það er sama með hvaða mönnum Brady þarf að vinna á hverju ári. Þeir eru ekki alltaf hátt skrifaðir en Brady tekst oftar en ekki að gera stjörnur úr þeim.



Ef Atlanta ætlar að eiga möguleika í þessum leik þá verður liðið að setja pressu á Brady. Hann má ekki fá of mikinn tíma með boltann. Varnarmaður Atlanta, Vic Beasley, verður í aðalhlutverki þar en hann var með flestar leikstjórnandafellur í NFL-deildinni í vetur.





Matt Ryan. VÍSIR/GETTY