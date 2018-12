Rifja upp hjartnæma sögu Eltons af hinstu dögum Freddie Mercury

Erlendir miðlar rifja nú upp brot úr sjálfsævisögu tónlistarmannsins Elton John þar sem hann minntist hinstu daga starfsbróður síns, Freddie Mercury sem lést úr alnæmi árið 1991. Alþjóðlegi HIV/alnæmisdagurinn er haldinn 1. desember ár hvert og því hefur umrætt brot úr bókinni farið í umferð nú.



Mercury, hinn goðsagnakenndi söngvari hljómsveitarinnar Queen, fór afar leynt með veikindi sín en margir veltu því þó fyrir sér síðustu árin hvort hann væri smitaður af HIV. Samstarfsmenn hans og vinir neituðu því þó að hann væri veikur.



Mercury sjálfur sendi svo frá sér yfirlýsingu þar sem hann greindi frá því að hann væri með alnæmi. Hann lést daginn eftir, þann 24. nóvember 1991.



Vissi að skelfilegur dauði var í vændum

Elton John og Freddie Mercury ásamt Peter Straker árið 1977. Getty/Hulton Archive

Elton John minnist vinar síns í bókinni Love is the Cure: On Life, Loss and the End of Aids sem kom út árið 2013. Þar rifjar hann upp hvernig hinn hlédrægi Mercury þagði um veikindi sín, allt fram til hinsta dags en bókarkaflinn var birtur á vef Indy í gær. „En Freddie sagði mér að hann væri með HIV skömmu eftir að hann greindist árið 1987. Ég var niðurbrotinn. Ég hafði þegar séð hvernig sjúkdómurinn fór með marga vini mína. Ég vissi nákvæmlega hvað hann myndi gera Freddie. Og hann vissi það líka. Hann vissi að dauði, skelfilegur dauði, væri í vændum.“

Hinsta jólagjöfin

Þá hampar Elton hugrekki Mercury og varpar ljósi á það hversu vel hann hugsaði um vini sína, jafnvel þegar hann var sjálfur við dauðans dyr. Því til sönnunar rekur Elton söguna af því þegar honum barst óvænt jólagjöf frá Mercury, að honum látnum.„Freddie lést 24. nóvember 1991 og ég syrgði hann enn mörgum vikum eftir jarðarförina. Á jóladag fékk ég veður af því að Freddie hafði skilið eftir hinsta vitnisburðinn um ósérhlífni sína,“ skrifar Elton.Hann segir að vinur þeirra Freddie hafi bankað upp á með óvænta gjöf: málverk eftir uppáhalds listamann Eltons, hinn breska Henry Scott Tuke, og meðfylgjandi var bréf frá Freddie.„Það þyrmdi yfir mig, fjörutíu og fjögurra ára gamlan, og ég grét eins og barn. Þarna var þessi fallegi maður, að deyja úr alnæmi, og hinstu dagana tókst honum einhvern veginn að finna jólagjöf handa mér. Þetta var sorglegt augnablik en ég hugsa oft um það þegar ég minnist Freddie vegna þess að það fangar persónuleika hans. Í dauðanum minnti hann mig á það sem gerði hann svo einstakan í lifanda lífi.“Á alþjóðlega alnæmisdeginum í gær var greint frá því að á Íslandi höfðu alls 389 manns greinst með HIV/​al­næmi í lok árs­ins 2017. Þar af voru 282 karl­ar og 107 kon­ur. Þá er aukn­ing á fjölda þeirra sem greinst hafa á þessu ári miðað við síðasta ár. Í lok októ­ber 2018 hafði HIV-sýk­ing verið staðfest hjá 34 ein­stak­ling­um, að því er fram kemur á vef Landlæknisembættisins.