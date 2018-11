Flugvél WOW air og vél Southwest rákust saman á vellinum í St. Louis

Þessi mynd af árekstrinum birtist í sjónvarpsfrétt Fox 2 Now og er sögð hafa verið tekin af farþegar í vél Southwest.

Flugmálayfirvöld í Bandaríkjunum hafa hafið rannsókn á atviki sem varð á flugvellinum í St. Louis í gær. Þá rákust saman tvær flugvélar, annars vegar flugvél WOW air og hins vegar flugvél bandaríska flugfélagsins Southwest.



Fjallað er um málið í bandarískum fjölmiðlum, meðal annars á vef Fox 2 Now í St. Louis. Þar er rætt við einn farþega WOW-vélarinnar sem var á leið til Íslands en Southwest vélin var að koma frá Kansas-borg.



Áreksturinn varð við flugstöðvarbygginguna þar sem vél WOW air var í stæði sínu og vél Southwest að keyra inn í sitt.



„Við vorum komin um borð og þá heyrum við smá skell,“ segir Nathaniel Jensen, farþegi í vél WOW air.



„Við fundum smá kipp og héldum fyrst að flugmaðurinn hefði bremsað harkalega,“ segir Tim Blythe sem var um borð í vél Southwest.



Enginn slasaðist við áreksturinn en myndir sem sýndar hafa verið í bandarískum miðlum og voru teknar af farþegum sýna að svo virðist sem vængur Southwest-vélarinnar hafi farið á væng flugvélar WOW air.



Í frétt Fox 2 Now segir að Southwest muni senda vél sína til skoðunar. Farþegar WOW sögðu við miðilinn að flugfélagið hefði boðið þeim hótelgistingu og að áætlað væri að fljúga þeim með annarri vél til Íslands í dag, föstudag.



Vísir hefur óskað eftir upplýsingum um atvikið frá Svanhvíti Friðriksdóttur, upplýsingafulltrúa WOW air.



Hér fyrir neðan má sjá sjónvarpsfrétt Fox 2 Now um málið.