Afdrif áhrifamanna í bankakerfinu

Bankastjórar, stórir hluthafar í bönkunum og aðrir áhrifamenn í fjármálalífinu hurfu margir hverjir úr sviðsljósinu í kjölfar fjármálahrunsins. Flestir þeirra hafa þó náð að fóta sig að nýju.



Björgólfur Thor Björgólfsson

Björgólfur Thor Björgólfsson var árið 2007 í 249. sæti á lista tímaritsins Forbes yfir ríkustu menn veraldar. Hann var aðaleigandi Landsbankans og Actavis, auk þess að eiga í fjarskiptafyrirtækjum erlendis.



Björgólfur lauk skuldauppjöri í ágúst 2014 en í því fólst að Björgólfur Thor yrði áfram hluthafi í félögum á borð við Actavis, pólska fjarskiptafélaginu Play, nýsköpunarfyrirtækinu CCP og gagnaverinu Verne Holding.



Fjarskiptafélagið Nova, sem Björgólfur stofnaði 2006, var selt til bandarísks eignastýringarfyrirtækis árið 2016 og CCP var nýlega selt til Suður-Kóreu fyrir 46 milljarða króna. Greint var frá því í vor að Björgólfur væri í sæti 1.215 á lista Forbes yfir ríkustu einstaklinga heims. Voru auðævi hans þá metin á 211 milljarða króna.



„Ég velti því fyrir mér hvort ég ætti að skríða undir stein og bíða eftir að storminum lægði. Mér leið svo illa út af þessu öllu saman,“ er haft eftir Björgólfi í viðtali við Forbes.



Hannes Smárason

Hannes Smárason var um tíma einn stærsti eigandinn í fjárfestingarisanum FL Group. Hann tók við forstjórastöðu hjá félaginu árið 2005 en lét síðan af störfum í árslok 2007 þegar Baugur Group varð aðaleigandi í kjölfar hlutafjáraukningar.



Samkvæmt ferilskrá Hannesar sinnti hann ýmsum störfum fyrir Íslenska erfðagreiningu eftir hrun og veitti hann ráðgjöf vegna sölu fyrirtækisins til bandaríska fyrirtækisins Amgen fyrir 52 milljarða króna.



Hannes var einn af stofnendum líftæknifyrirtækisins WuXI NextCODE árið 2013. Það var keypt á 8,5 milljarða króna tveimur árum síðar. Hannes varð forstjóri WuXi NextCODE vorið 2017 en hætti rúmu ári síðar.



Hreiðar Már Sigurðsson

Hreiðar Már Sigurðsson hafði starfað hjá Kaupþingi frá árinu 1994 þegar hann var ráðinn forstjóri bankans árið 2003. Eftir fall bankans sneru Hreiðar og fjölskylda hans sér að rekstri gistihúsa. Félagið Gistiver tengdist rekstri gististaða víðsvegar um landið. Meðal þeirra er lúxusgistihúsið ION hótel á Nesjavöllum við Þingvallavatn.



„Ég held að við höfum verið kynslóð stjórnenda sem ætlaði ekki að láta nappa sig í Öskjuhlíðinni,“ sagði Hreiðar Már við Rannsóknarnefnd Alþingis.



Halldór J. Kristjánsson

Halldór J. Kristjánsson var bankastjóri Landsbanka frá árinu 1998 og fram að fjármálahruninu en áður starfaði hann sem ráðuneytisstjóri í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu.



Halldór fór til Kanada í kjölfar fjármálahrunsins og var ráðinn sem framkvæmdastjóri hjá fjármálafyrirtækinu Direct Cash Bank. Rúmu ári síðar réð hann sig til fjármálafyrirtækisins Prospect Financial Group. Fyrirtækið komst í fréttir hérlendis þegar greint var frá því að það væri tilbúið til að gangast í ábyrgð fyrir fjármögnun á hluta tilboðs Steingríms Erlingssonons, fyrrverandi forstjóri og stofnandi Fáfnis Offshore, í eignarhluti tveggja stærstu hluthafa íslenska olíuþjónustufyrirtækisins.



Sigurjón Þ. Árnason

Sigurjón Þ. Árnason tók við stöðu bankastjóra Landsbanka Íslands vorið 2003 við hlið Halldórs J. Kristjánssonar. Hann var áður framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Búnaðarbankans.



Eftir fjármálahrunið tók Sigurjón að sér stundakennslu við tækni og verkfræðideild Háskóla Reykjavíkur en hann er verkfræðingur að mennt. Sigurjón hefur undanfarið starfað sem sérfræðingur hjá Veritas ráðgjöf. Hann veitti til að mynda ráðgjöf í deilu Sunshine Press og Datacell við Valitor. Deilan snýst um lok á greiðslugátt fyrir fjáröflun Wikileaks og lagði Sigurjón mat á tjón félaganna. Sigurjón veitti auk þess ráðgjöf í tengslum við fjármögnun á United Silicon.



„Ég var sannfærður fram á síðustu stundu að við myndum lifa þetta af,“



Bjarni Ármannsson

Bjarni Ármannsson lét af störfum sem forstjóri Glitnis vorið 2007 eftir tíu í ár stólnum í kjölfar breytinga á eignarhaldi bankans. Síðan þá hefur hann virkur í fjárfestingum hérlendis. Bjarni hefur frá árinu 2012 byggt upp flutningastarfsemina Cargow á Norður-Atlantshafi á grundvelli þjónustusamnings við álrisann Alcoa. Þá varð hann nýlega næststærsti hluthafinn í sjávarútvegsfyrirtækinu Iceland Seafood. Fjárfestingafélag Bjarna, Sjávarsýn, hagnaðist um 420 milljónir króna á síðasta ári en félagið á meðal annars hluti í hreinlætisvörufyrirtækinu Tandur og Ellingsen.



„Ég get verið sjálfum mér reiður fyrir að hafa tekið ákvarðanir í uppbyggingu kerfis sem ekki stóðst,“ skrifaði Bjarni í grein í Morgunblaðið ársbyrjun 2009.



Lárus Welding

Lárus Welding var ráðinn bankastjóri Glitnis en hann tók við starfinu af Bjarna Ármannssyni. Fyrir það gegndi hann stöðu framkvæmdastjóra Landsbankans í Lundúnum frá árinu 2003. Lárus hefur frá hruni sinnt ýmsum ráðgjafarstörfum og kom meðal annars að sölu á helmingshlut í Sjóklæðagerðinni 66°Norður í sumar. Þá unnið fyrir Malcolm Walker, eiganda verslunarkeðjunnar Iceland í Bretlandi og veitti honum ráðgjöf í tengslum við kaup Bretlands á brugghúsi Ölgerðarinnar í Borgarfirði árið 2012.



„Ákvörðunin sem ég myndi vilja taka aftur er að taka að mér starf forstjóra Glitnis,“ sagði Lárus í yfirlýsingu í dómsal 2017.



Ágúst og Lýður Guðmundssynir

Ágúst og Lýður Guðmundssynir, oftast kenndir við fyrirtækið Bakkavör, voru fyrir fall Kaupþings í hópi stærstu eigenda bankans. Bræðurnir misstu tökin á Bakkavör í kjölfar fjármálahrunsins en fyrir rúmum tveimur árum keyptu þeir hlut íslenskra lífeyrissjóða og Arion banka í félaginu sem síðan var skráð á markað.



Ágúst og Lýður voru í 197. sæti yfir ríkustu íbúa Bretlands samkvæmt lista The Sunday Times frá síðustu áramótum. Voru eignir þeirra metnar á rúmlega 100 milljarða króna.