Litu til þess að konan hafði áður sent lögreglumanninum sambærileg skilaboð

Lögreglumaðurinn sem dæmdur var í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi vegna hótana sem hann sendi konu á samfélagsmiðlinum Snapchat í lok janúar síðastliðinn taldi rannsókn málsins ábótavant og skilaði sérstakri greinargerð vegna þess. Héraðsdómur Reykjaness tekur undir með manninum í dómi í málinu sem birtur var í dag.



Maðurinn var ákærður í sex liðum fyrir hótun og brot gegn blygðunarsemi með því að senda eftirfarandi skilaboð til konu á Snapchat í janúar síðastliðnum:



1) „Ætlaru að riða mer a eftir? [...] Viltu mig? Riddu mer doninn þinn [...] Riddu mer beibe“

2) „Fokking mella [...] Þu eyðirlagði lif mitt Eg ætla að drepa þig Hehehe“

3) „Litla fokking hóran þin Þúrt hóra [B] [...] Það er það sem þu ert Hóra Hóra Ekkert nema hóra Eg hata þig Fokking deyðu [B]“

4) „Eg hata þig [B] Þu ert exactly the whore i wanna kill“

5) „Ettu drullu hóra Hata þig Mun brjóta Þig Ef þu kmr nalægt Mer Hata þig Fokking hata þig ;)“

6) „Ja eg fokking vona að þu deyir Ógeðiðþitt Eg hata þig utaf lifinu Þu eyðilagðir lif mitt Þu fokking eyðilagðir það [...] Eg mun fkn lata þig gjalda f það“



Fram kom í framburði mannsins að hann og brotaþoli hefðu byrjað að hittast í ársbyrjun 2017 og hefði samband þeirra varað fram á vor eða byrjun sumars það ár. Þau hefðu síðast sofið saman í nóvember 2017.



Við upphaf aðalmeðferðar málsins kvaðst ákærði aðspurður kannast við ummælin í fyrsta tölulið ákæru. Hann sagðist hins vegar ekki minnast þess að hafa sent hótanirnar í töluliðum 2-6.



Maðurinn kannaðist enn fremur ekki við að hafa hringt í konuna eftir að hann sendi henni skilaboð á Snapchat. Hann kvaðst næst muna eftir sér á heimleið um kl. 23:30-00:00. Þegar heim var komið hefði hann lagst upp í sófa og farið horfa á sjónvarpið. Um kl. 04:00 kvaðst maðurinn hafa opnað símann sinn og þá séð þar samskipti á milli sín og brotaþola. „Ég er að segja einhvern djöfulinn og ljóta hluti og bara búinn að vera í uppnámi og reiðikasti og einhverjum sárum og er að láta það bitna á A [brotaþola],“ er haft eftir manninum í dómnum.



Taldi annmarka í rannsókninni

Ekki um hótun að ræða í lið 3

Í greinargerð sem maðurinn lagði fram í málinu eru umtalsverðir ágallar sagðir hafa verið á rannsókn málsins. Ýmiss gögn málsins séu einnig ófullkomin og ekki á þeim byggjandi.Í dómnum segir að fallast verði á það með ákærða að rannsókn málsins hafi í ýmsum atriðum verið ábótavant. Til dæmis hafi ekki verið tekin skýrsla af systur konunnar, sem var með henni umrætt kvöld og hafði fyrst samband við lögreglu, þó að full ástæða hafi verið til þess,Þá rannsakaði lögregla ekki síma brotaþola heldur lét við það sitja að byggja rannsókn sína á gögnum sem brotaþoli sendi lögreglu. Þeir ágallar sem voru á rannsókn málsins geti hins vegar einir og sér hvorki leitt til frávísunar þess né sýknu ákærða.Maðurinn var sýknaður af blygðunarsemisbroti með ummælunum í fyrsta lið, líkt og greint var frá á Vísi á laugardag. Litið var til þess að í skilaboðum frá brotaþola, sem hún sendi ákærða sumarið 2017, er að finna sambærilegt orðalag og ákærði notar í skilaboðunum í umræddum lið.Þá var manninum einnig gefnar að sök hótanir með ummælunum í lið 2-6. Að mati dómsins felst þó ekki hótun um refsiverðan verknað í skilaboðunum í lið 3 og var ákærði því ekki sakfelldur fyrir brot með sendingu þeirra skilaboða.Í hinum skilaboðunum, þ.e. í lið 2 og 4 til 6, er hins vegar að finna hótun um að fremja refsiverðan verknað. Voru þær hótanir til þess fallnar að vekja hjá brotaþola ótta um líf sitt, heilbrigði og velferð, að því er segir í dómi. Maðurinn var því sakfelldur fyrir ummæli sín í þeim liðum. Líkt og greint var frá á Vísi um helgina var hann því dæmdur til að sæta fangelsi í 30 daga og greiða 808.067 krónur í sakarkostnað.