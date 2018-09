Ólga meðal starfsfólks Orkuveitu Reykjavíkur

Mikil ólga er meðal starfsmanna Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og dótturfyrirtækja vegna umræðu um hegðun þriggja stjórnenda þar innanhúss. Stjórnendurnir þrír hafa undanfarna daga ýmist verið sakaðir um kynferðislega áreitni í starfi eða kynferðisbrot áður en störf hófust.



Starfsmannafundur hjá OR var haldinn í gær vegna máls Bjarna Más Júlíussonar, sem sagt var upp störfum vegna óviðeigandi hegðunar í garð samstarfskvenna sinna og þeirrar stöðu sem upp er komin.



Fréttablaðið hefur eftir starfsfólki sem sat fundinn að svör Sólrúnar Kristjánsdóttur, starfsmannastjóra OR, hafi vakið nokkra furðu. Á fundinum var hún spurð út í hví ekkert hefði verið aðhafst vegna kvartana sem henni bárust varðandi háttsemi Bjarna Más. Svarið var á þann veg að engin formleg kvörtun hefði borist.



Einn viðmælandi Fréttablaðsins hafði svo á orði að mögulega hefðu einhver viðvörunarljós átt að kvikna þegar óformlegar kvartanir voru orðnar fleiri en ein og fleiri en tvær. Sér í lagi í ljósi þess að innan OR er í gildi metnaðarfull og verðlaunuð jafnréttisstefna.



„Markmið starfsmannafundarins var að fara yfir þá stöðu sem er komin upp í fyrirtækinu,“ sagði Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi OR. Aðspurður sagði hann að munur á formlegum og óformlegum kvörtunum og meðferð þeirra verði vafalaust skoðuð í úttekt sem OR hefur óskað eftir að innri endur­skoðun Reykjavíkurborgar geri á vinnustaðamenningu hjá OR.



OR tilkynnti í gær að Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, hefði óskað eftir því við stjórnarformann fyrirtækisins að stíga tímabundið til hliðar meðan unnið væri að úttekt á vinnustaðamenningu þess. Ósk hans verður tekin fyrir á fundi stjórnarinnar sem haldinn verður á morgun.



Fyrir helgi var sagt frá því að Bjarna Má hefði var sagt upp og samhliða var tilkynnt að Þórður Ásmundsson tæki við starfinu. Sagt var frá því í kvöldfréttum RÚV að á föstudag hafi stjórnendum OR borist tilkynning um að Þórður væri sakaður um kynferðisbrot og í kjölfarið var hætt við þá breytingu og Þórður sendur í leyfi. Hið meinta brot á að hafa átt sér stað áður en Þórður hóf störf hjá ON.



Árið 2015 hlaut Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, skriflega áminningu vegna kynferðislegrar áreitni á árshátíð fyrir­tækisins sama ár. Afrit af áminningunni var sent fjölmiðlum í gær.



„Vegna fyrirspurna vil ég staðfesta að ég hlaut formlega áminningu vegna óviðeigandi kynferðislegrar áreitni á árshátíð fyrirtækisins fyrir 3 árum síðan. Ég hef iðrast þessa æ síðan. Ég fór strax í kjölfarið í áfengismeðferð og leitaði mér einnig viðeigandi aðstoðar,“ segir Ingvar í yfirlýsingu.



Fréttablaðið reyndi ítrekað að ná í Brynhildi Davíðsdóttur stjórnarformann og Sólrúnu Kristjánsdóttur starfsmannastjóra í gær en án árangurs.