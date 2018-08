Jeff Goldblum vill láta kalla sig pabba þegar hann borðar vængi

Leikarinn Jeff Goldblum var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast Hot Ones.



Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi sósum.



Goldblum er helst þekktur fyrir hlutverk sín í The Fly, Jurassic Park og Independence Day en hefur leikið í fjölmörgum öðrum kvikmyndum og þáttum.



Að þessu sinni voru veganvængir í boði hjá Sean Evans þáttastjórnandanum en þetta var lokaþátturinn í sjöttu þáttaröðinni af Hot Ones.



Saman fóru þeir í gegnum feril Goldblum á skemmtilegan hátt eins og sjá má hér að neðan.