Helstu stiklur Comic Con 2018

Comic Con ráðstefnan vinsæla hefur nú staðið yfir í Sand Diego um helgina. Að vernju hefur fjöldi stikla kvikmynda og þátta (aðallega þátta samt) verið sýndur á ráðstefnunni, sem væri ef til vill betur lýst sem hátíð.



Meðal stikla sem voru sýndar eru Aquaman, Fantastic Beasts, Godzilla: King of the Monsters og Shazam. Einnig voru sýndar stiklur fyrir aðra þáttaröð Star Trek: Discovery, nýja þætti úr smiðju George R.R. Martin sem heita Nightflyers, Doctor Who, Mayans (sem byggir á Sons of Anarchy), Better Call Saul og margt, margt fleira.



Hér að neðan verður stiklað á stóru og helstu stiklur hátíðarinnar sýndar. Kvikmyndir fyrst og svo þættir.