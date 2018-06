Will Ferrell gerir grínmynd um Eurovision

Gamanleikarinn frægi Will Ferrell hefur náð samkomulagi við Netflix um framleiðslu á grínmynd með söngleikjaívafi sem fjallar um Eurovision.



Það vakti mikla athygli nú í maí síðastliðnum þegar leikarinn sást á hátíðinni, en aðspurður sagðist leikarinn vera mikill aðdáandi söngvakeppninnar og hann hafi fylgst með keppninni frá árinu 1999 eftir að fjölskylda eiginkonu hans, sem er sænsk, horfði á keppnina með honum. Hann var einnig á meðal áhorfenda á úrslitakvöldinu í Kaupmannahöfn árið 2014.



Will Ferrell er einn af mörgum grínleikurum sem hafa brugðið á það ráð að snúa sér að Netflix við framleiðslu grínmynda, en árangur þeirra hefur verið fremur dræmur í Hollywood síðustu ár. Adam Sandler, Chris Rock og Rob Schneider eru á meðal leikara sem hafa farið sömu leið, og hefur gamanleikarinn Mike Myers meðal annars sagt tími grínmynda í Hollywood sé liðinn og nú séu streymiveiturnar að taka við.