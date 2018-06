Sjáðu Heru skína í stiklu nýjustu stórmyndar Peter Jackson

Hera Hilmarsdóttir er í aðalhlutverki í nýjustu stórmynd Peter Jackson sem væntanleg er síðar á árinu. Út er komin ný stikla fyrir myndina þar sem Hera er í aðalhlutverki.



Myndin ber nafnið Mortal Engines og kemur í kvikmyndahús í desember. Er hún nýjasta afurð Jackson sem best er þekktur fyrir Lord of the Rings myndir sínar.



Mortal Engines segir frá fjarlægri framtíð þar sem jarðarbúar hafast við á því litla sem eftir er af jörðinni vegna mikilla hamfara. Mannfólkið hefur þar náð að aðlagast þessum hrikalegu aðstæðum.



Leikur Hilma hlutverk Hester Shaw í myndinni en með önnur hlutverk fara Hugo Weaving og Stephen Lang. Leikstjóri er Christian Rivers, náinn samstarfsmaður Jackson, sem framleiðir myndina.



Stikluna má sjá hér að neðan.