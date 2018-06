Það sem Jessie J vill baksviðs

Stórstjarnan Jessie J heldur tónleika í Laugardalshöll í kvöld. Þetta er í annað sinn sem hún kemur til Íslands. Lagið hennar Bang Bang hefur fengið yfir milljarðs áhorf á Youtube. Og eins og stórstjörnu sæmir er hún með kröfur um veitingar baksviðs.



Stutt er í nýja plötu frá listakonunni. Jessie J kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 2011 með fyrstu plötunni sinni Who You Are en á þeirri plötu komust sex lög á topp tíu í Bretlandi en lagið Price Tag fór í efsta sætið um allan heim.



Er hún fyrsti kvenmaðurinn sem nær sex lögum af sömu plötu inn á topp 10. Lagið Domino kom svo næst og fór það beint í efsta sæti um allan heim en með því lagi náði Jessie J fótfestu í Bandaríkjunum.



Með ofursmellinum Bang Bang, þar sem hún fær Ariana Grande og Nicky Minaj með sér, er hún virkilega búin að stimpla sig inn sem ofurstjarna. Jessie J hefur af mörgum talin vera með eina albestu söngrödd poppheimsins í dag. Margir sáu hana árið 2012 í sjónvarpinu á lokaathöfn Ólympíuleikanna í London, þar sem hún söng We Will Rock You með hljómsveitinni Queen. Hún hefur einnig verið þjálfari í bresku þáttunum The Voice.



Hún semur flest lögin sín sjálf en áður en hún hóf söngferil sinn vann hún við að semja lög fyrir aðra. Hefur hún m.a. samið fyrir Miley Cyrus. Justin Timberlake, Chris Brown, David Guetta og marga fleiri. Yfir milljarður manna hefur horft á lagið Bang Bang á Youtube. Um 700 milljónir hafa horft á Price Tag, Domino hefur 260 milljón áhorf. Síðustu tónleikar Jessie J í Laugardalshöll voru algerlega frábærir en það seldist upp á þá tónleika á innan við sólarhring.



Listinn