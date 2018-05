Fimmtíu ný atriði kynnt á Airwaves

Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves gaf í dag út sína þriðju tilkynningu þegar forsvarsmenn Airwaves kynntu fimmtíu atriði sem koma fram.



Tónlistarhátíðin fer fram 7. - 10. nóvember í miðbæ Reykjavíkur. Meðal þeirra sem kynntir eru til leiks að þessu sinni eru Natalie Prass frá Bandaríkjunum, breska brautryðjandann Nadine Shah og stóran hóp af spennandi og upprennandi tónlistarmönnum á borð við ástralska söngfuglinn Stella Donnelly, rapparann Jimothy Lacoste frá Norður Lundúnum og belgíska/egypska listamanninn Tamino. Hin ástsæla Eivør frá Færeyjum snýr einnig aftur á Airwaves með sérstakan viðburð sem kynntur verður betur síðar.



Iceland Airwaves á 20 ára afmæli í ár og verður því boðið upp á ýmsa sérviðburði. Ólafur Arnalds spilar á tvennum tónleikum þar sem hann mun forsýna sérstaka tónleika fyrir þrjú píanó í Þjóðleikhúsinu. Högni mun einnig halda sérstaka tónleika í Þjóðleikhúsinu þar sem hann kemur fram með kór og strengjasveit. Íslenska rappið kemur einnig sterkt inn með Sturlu Atlas og Emmsjé Gauta og Sóley munu koma fram.



Í tilkynningunni kemur fram að Iceland Airwaves sé meðlimur Keychange verkefnisins þar sem tónlistarhátíðir skuldbinda sig til þess að hafa minnst fimmtíu prósent af hljómsveitum þar sem konur, kynsegin eða trans fólk eru meðlimir. Keychange hljómsveitirnar í ár eru Kat Frankie, Mari Kalkun, Mueverloreina, Tawiah og Vaz.



Hér að neðan má sjá þá listamenn sem tilkynntir voru í dag:



ALÞJÓÐLEG ATRIÐI KYNNT NÚNA:



NATALIE PRASS (US)

NADINE SHAH (UK)

STELLA DONNELLY (AU)

CRUMB (US)

DANNY & THE VEETOS (FO)

EIVØR (FO)

FIEH (NO)

INJURY RESERVE (US)

JIMOTHY LACOSTE (UK)

NANOOK (GL)

OFF BLOOM (DK)

PHILIP EMILIO (NO)

RIZAN SAID (SY)

SURMA (PT)

TAMINO (BE/EG)

TIERRA WHACK (US)

TUVABAND (NO)



KEYCHANGE LISTAMENN:

KAT FRANKIE (DE/AU)

MARI KALKUN (EE)

MUEVELOREINA (ES)

TAWIAH (UK)

VAZ (SE)



ÍSLENSK ATRIÐI KYNNT NÚNA:

ÓLAFUR ARNALDS

HÖGNI

SÓLEY

MR. SILLA

EMMSJÉ GAUTI

BERNDSEN

STURLA ATLAS

DAÐI FREYR

BIRNIR

AFK

ANDARTAK

BEEBEE AND THE BLUEBIRDS

BIRGIR

EINARINDRA

FUTURE FIGMENT

GLERAKUR

HINEMOA

JOEY CHRIST

KARITAS

KEF LAVÍK

KÖTT GRÁ PJÉ

MIGHTY BEAR

MUNSTUR

RING OF GYGES

SHAKES

SURA

SVALA

VAR

VIO



SIGURVEGARAR MÚSÍKTILRAUNA 2018:

ATERIA

LJÓSFARI

MÓRÓKÓAR