Bein útsending: Snemmtæk íhlutun í málefnum barna

Ráðstefna um málefni barna fer fram á vegum velferðarráðuneytisins í dag þar sem meðal annars viðhorf og verkefni frjálsra félagasamtaka verða kynnt. Ráðstefnan hefst klukkan 9 og stendur til 16.



Yfirskrift ráðstefnunnar er „Snemmtæk íhlutun í málefnum barna á Íslandi“ eða SIMBI. Ráðstefnunni er ætlað að vera upphaf að því starfi sem framundan er í málefnum barna hér á landi. Aðgangur er ókeypis. Skráum okkur og tökum þátt.



Dagskrána má sjá hér að neðan.



Dagskrá

Ráðstefnustjóri: Gunnar Helgason, barnabókahöfundur og leikari



9:00 -10:30



Ráðstefna sett

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, ávarp

Barna- og unglingakór Hallgrímskirkju, kórstjóri, Ása Valgerður Sigurðardóttir

Ásmundur Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra, ávarp

Umboðsmaður barna, Salvör Nordal

Terje Ogden, Terje Ogden (PhD) is senior researcher and previously research director at the Norwegian Center for Child Behavioral Development (Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge – NUBU). Overview on early intervention and evidence based programs in Norway as well as addressing more recent work on KOBA and MATC



10:30 Kaffi



10:45-12:00



Umhverfi barna þróast hratt - horft til 2030, Ragnar Guðgeirsson, ráðgjafi Expectus

Breiðholtsmódelið, Bergljót Gyða Guðmundsdóttir, skólasálfræðingur

Austurlandslíkanið að fyrirmynd Nýborgarmódelsins, Júlíana Sæmundsdóttir, félagsmálastjóri Fljótsdalshéraðs

Þroska- og hegðunarstöðin, Gyða Haraldsdóttir, forstöðumaður Þroska- og hegðunarstöðvarinnar

Miðstöð foreldra og barna, Anna María Jónsdóttir, geðlæknir



PMTO, Margrét Sigmarsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar PMTO-FORELDRAFÆRNI

Greiningar- og ráðgjafarstöðin, Solveig Sigurðardóttir, barnalæknir



12:00 Hádegishlé



12:45-13:40

Ráðgjafaráð Umboðsmanns barna, Skilaboð frá börnum



Svanhild Vik, Svanhild Vik is a nasjonal koordinator in Bufdir, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Overview of Family Group Conference implementation in Norway in the different context, including domestic violence, child abuse and municipality vs. state level of implementation



Umhverfi skólans, Jón Torfi Jónasson, fyrrv. prófessor í uppeldis- og menntunarfræðum



13:40 -14:10

Viðhorf og verkefni frjálsra félagasamtaka



Barnaheill; Vináttuverkefnið og fleira, Margrét Júlía Rafnsdóttir, verkefnastjóri innlendra verkefna



Heimili- og skóli, Hrefna Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri Heimili- og skóla



UNICEF; Innleiðing Barnasáttmálans á Akureyri og fleira, Hjördís Eva Þórðardóttir, deildarstjóri innanlandsverkefna UNICEF



14:10-14:20

Hlið notanda

Björgvin Páll Gústavsson, handknattleiksmaður



14:20 Kaffi



14:35 – 16:00

Vinnufundur allra viðstaddra á hringborðum



Spurningum svarað með mentimeter undir stjórn Barnaheilla



Á hvaða sviðum stöndum við okkur vel varðandi snemmtæka íhlutun í málefnum barna á Íslandi?

Á hvaða sviðum getum við gert betur varðandi snemmtæka íhlutun í málefnum barna á Íslandi?

Hvernig ættu stjórnvöld að forgangsraða aðgerðum ?



Stutt innlegga ráðherra, ráðstefnulok



Streymt verður frá ráðstefnunni. Á Akureyri verður streymt á skjá í salnum Hömrum í Hofi



Ráðstefnan fer fram á íslensku, nema innlegg Terje og Svanhild sem verða á ensku

Aðgangur að ráðstefnunni er öllum opinn og ókeypis