Fjórir hlutir sem þú vissir líklega ekki um Sex and the City

Þættirnir Sex and the City hófu göngu sína árið 1998 og voru á dagskrá um allan heim til ársins 2004.



Carrie Bradshaw var einn aðal karakterinn í þáttunum og var það Sarah Jessica Parker sem fór með hlutverk hennar.



Hún átti þrjár bestu vinkonur og voru það leikkonurnar, Kim Cattrall (sem Samantha Jones), Kristin Davis (sem Charlotte York), and Cynthia Nixon (sem Miranda Hobbes) sem fóru með hlutverk þeirra. Þættirnir fjalla í raun um líf þeirra.



Inni á vefsíðu Mashable má sjá myndband þar sem farið er yfir fjögur atriði sem aðdáendur þáttanna tóku eflaust ekki eftir.



Hér að neðan má sjá þau:



1. Fötin kostuðu fimm dollara

Klæðnaður Carrie Bradshaw í upphafsatriði þáttanna kostaði fimm dollara.



2. Hafnaði hlutverkinu

Kim Catrall hafnaði í fyrstu tilboði að leika Samantha í þáttunum.



3. Hælarnir tóku sinn toll

Það gat reynst erfitt fyrir Sarah Jessica Parker að ganga um í háhæluðum skóm í 18 tíma löngum tökudögum. Árin liðu og einn daginn kom í ljós að beinin höfðu í raun aðlaðast skónum.



4. Blint stefnumót

Willie Garson sem lék Stanford Blatch og Sarah Jessica Parker fóru saman blint stefnumót áður en þau byrjuðu að leika saman í þáttunum.