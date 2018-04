GameTíví spilar God of War

Þeir Óli og Tryggvi í GameTíví heilsuðu nýverið upp á gamlan félaga, Kratos. Þeir spiluðu fyrstu fimmtán mínúturnar í nýjasta leiknum um Kratos, God of War, sem kom út í dag. Óli spilaði en Tryggvi fylgdist með og virtist hafa gaman af. God of War hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu en það er gaman að segja frá því að íslenski kammerkórinn Schola cantorum sér til þess að spilendur nýjasta leiksins í God of War-tölvuleikjabálknum fái víkingaandann beint í æð.



Sjá einnig: Íslendingar ljá vinsælum tölvuleik rödd sína



Sjá má ævintýri þeirra Óla, Tryggva og Kratos hér að neðan.