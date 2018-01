Söngvakeppnin 2018 hefst þann 10. febrúar með fyrra undanúrslitakvöldinu. Þann 17. febrúar fer síðan fram seinna kvöldið. Keppninni lýkur svo með úrslitakeppni í Laugardalshöll þann 3. mars og fer sigurvegarinn fyrir Íslands hönd í Eurovision í Lissabon í maí.



Tólf atriði taka þátt í Söngvakeppninni að þessu sinni og mun Lífið ræða við flytjendur úr hverju atriði. Allir fengu þeir sömu spurningar og sá fyrsti sem stígur á stokk er Dagur Sigurðsson. Dagur mun flytja lagið Í stormi / Saviours eftir Júlí Heiðar Halldórsson þann 17. febrúar.



Hér að neðan er hægt að kynnast Degi betur og söguna á bakvið lagið sjálft:



Af hverju ákvaðst þú að taka þátt?

Af hverju ætti íslenska þjóðin að kjósa ykkur?

Hvert er uppáhalds íslenska Eurovision lagið og af hverju ?

„Ég ákvað að taka þátt af því mér leist svo vel á lagið og tækifærið. Það hefur verið lítill draumur að fá að prófa að taka þátt í söngvakeppninni. Lagið heillaði mig strax sem og hugmyndirnar sem Júlí hafði að útsetningunni. Þannig að þegar Júlí Heiðar spurði hvort ég væri til þurfti ég ekki að hugsa mig lengi um.“„Fólk á bara að kjósa það lag sem því finnst flottast og best flutt.“„Ég verð að segja Is it True? Geggjuð ballaða flutt af okkar bestu söngkonu, Jóhönnu Guðrúnu.“

Eftirminnilegasta Eurovison minningin?

Hvert er uppáhalds erlenda Eurovision lagið og af hverju?

„Það tengist einmitt uppáhalds íslenska laginu mínu, Is it True? Ég var semsagt staddur í þrítugsafmæli hjá bróður mínum árið 2009 og sama kvöld var Jóhanna að keppa í úrslitunum. Keppninni var varpað á stórt tjald í afmælinu og ég og hljómsveitin mín vorum að skemmta á eftir. Við vorum búnir að plana að taka lagið ef það færi langt sem það gerði og við töldum í Is it True?“„Ég ætla að segja Calm After The Storm. Hollenskt folk/kántrý. Gott stöff.“

Lag: Í stormi / Saviours

Um hvað fjallar lagið?

Höfundur lags: Júlí Heiðar HalldórssonHöfundar íslensks texta: Júlí Heiðar Halldórsson og Þórunn Erna ClausenHöfundar ensks texta: Júlí Heiðar Halldórsson og Guðmundur Snorri SigurðarsonFlytjandi: Dagur Sigurðarson„Lagið fjallar um manneskju sem er að ganga í gegnum breytingar í lífi sínu. Það er einnig baráttusöngur fyrir breytingum og er íslenski textinn saminn undir áhrifum menningarbyltinga síðustu mánaða hér heima og erlendis.“Hér má hlusta á Í stormi á íslensku

Hér má hlusta á Saviours á ensku