Þessar myndir þóttu langverstar í fyrra

Transformers: The Last Knight fékk níu tilnefningar til hinna árlegu Razzies-skammarverðlauna í Hollywood.



Enginn kvikmynd fær fleiri tilnefningar að þessu sinni en greint var frá þessu vestanhafs í dag. Razzie-verðlaunin verða afhent 3. mars næstkomandi en þau eru alltaf afhend hátíðlega daginn fyrir Óskarsverðlaunahátíðina.



Hér að neðan má sjá lista yfir tilnefnda í heild sinni:



VERSTA KVIKMYND

Baywatch

The Emoji Movie

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers XVII: The Last Knight



VERSTA LEIKKONAN

Katherine Heigl / Unforgettable

Dakota Johnson / Fifty Shades Darker

Jennifer Lawrence / Mother!

Tyler Perry / BOO! 2: A Medea Halloween

Emma Watson / The Circle



VERSTI LEIKARINN

Tom Cruise / The Mummy

Johnny Depp / Pirates of The Caribbean XIII: Dead Men Tell No Tales

Jamie Dornan / Fifty Shades Darker

Zac Efron / Baywatch

Mark Wahlberg / Daddy’s Home 2 & Transformers XVII: The Last Knight



VERSTI LEIKARI Í AUKAHLUTVERKI

Javier Bardem / Mother! & Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Russell Crowe / The Mummy

Josh Duhamel / Transformers XVII: Last Knight

Mel Gibson / Daddy’s Home 2

Anthony Hopkins / Collide & Transformers XVII: Last Knight



VERSTA LEIKKONAN Í AUKAHLUTVERKI

Kim Basinger / Fifty Shades Darker

Sofia Boutella / The Mummy

Laura Haddock / Transformers XVII: Last Knight

Goldie Hawn / Snatched

Susan Sarandon / A Bad Moms Christmas



VERSTA SAMBANDIÐ Á SKJÁNUM

Any Combination of Two Characters, Two Sex Toys or Two Sexual Positions / Fifty Shades Darker

Any Combination of Two Humans, Two Robots or Two Explosions / Transformers XVII: Last Knight

Any Two Obnoxious Emojis / The Emoji Movie Johnny Depp & His Worn Out Drunk Routine / Pirates of the Caribbean XIII: Dead Careers Tell No Tales

Tyler Perry & Either The Ratty Old Dress or Worn Out Wig / BOO! 2: A Madea Halloween



VERSTA ENDURGERÐIN

Baywatch

BOO 2: A Medea Halloween

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers XVII: Last Knight



VERSTI LEIKSTJÓRINN

Darren Aronofsky / Mother!

Michael Bay / Transformers XVII: Last Knight

James Foley / Fifty Shades Darker

Alex Kurtzman / The Mummy

Anthony (Tony) Leonidis / The Emoji Movie



VERSTA HANDRITIÐ

Baywatch

The Emoji Movie

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers XVII: The Last Knight