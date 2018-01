Yngsti þingmaður Íslandssögunnar brotnaði í bardaga í Taílandi

Það var fínt að fá smá útrás og svitna kvöldið fyrir flug. Verra að hægri upphandleggur hafi mögulega brotnað eða tognað í annarri lotu. Mæli ekki með að ferðast milli heimsálfa með þannig áverka.. En jæja, bardaginn fór þó alla vega vel, þrátt fyrir að berjast slasaður í lokin. Er núna á slysa- og bráðamóttöku og vona að þetta sé nú ekki of slæmt. Hér eru myndir í upphafi og myndbönd í lokin fyrir áhugasama

