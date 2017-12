Leikkonan sem talaði fyrir Daphne í Scooby Doo er látin

Bandaríska leikkonan Heather North, sem um árabil ljáði persónunni Daphne rödd sína í þáttum og kvikmyndum um Scooby Doo, er látin, 71 árs að aldri.



BBC hefur eftir heimildum að hún hafi látist á heimili sínu í Los Angeles í lok síðasta mánaðar eftir langvinn veikindi.



North var önnur leikkonan til að tala fyrir Daphne og þreytti frumraun sína í hlutverkinu árið 1970 og hélt því áfram í fjölda verkefna allt til ársins 2003.



North var einnig þekkt fyrir hlutverk sitt í myndinni The Barefoot Executive, þar sem hún lék kærustu persónu Kurt Russell. Þá lék hún einnig í þáttunum Days of Our Lives.



Hún giftist framleiðandanum Wes Kenney árið 1971, en hann lést árið 2015.