Myntutöflur innkallaðar

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur, að höfðu samráði við Arkiteo ehf, innkallað myntutöflur þar sem varan var pökkuð við óheilnæmar aðstæður.



Eftirfarandi upplýsingar auðkenna vöruna sem innköllunin einskorðast við að því er fram kemur í tilkynningu:



Vöruheiti:

Ability to See Elves,

Ability to see Elvis,

Ability to Speak Icelandic,

Ability to Walk on Hot Lava,

Anti-ageing Blue Lagoon,

Ice Magic Powers,

Loved Forever,

Selfie Free,

Sing like Björk,

Tolerance for Brennivín,

Understand Sigur Rós,

You can Pronounce Eyjafjallajökull

You will be fearless like the Vikings,

You‘ll see Northern Lights,



Lotunúmer: Engar upplýsingar

Best fyrir: Engar upplýsingar

Nettómagn: Engar upplýsingar

Ábyrgðaraðili: Arkiteo ehf.

Dreifing: Woolcano, &Þó, Epal, IceWear, Ísbjörninn, Mál og Menning, Aurum, Islandica, Penninn/Eymundsson, Wiking, Volcano, Reðursafnið



Viðskiptavinum sem hafa keypt vöruna er bent á að neyta hennar ekki og farga. Nánari upplýsingar fást hjá Arkiteo, Hvassaleiti 39, í síma 696 3699.