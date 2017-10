Bein útsending: Byggjum brýr - brjótum múra

Jafnréttisstofa stendur fyrir ráðstefnunni Byggjum brýr - bjrótum múra þar sem fjallað verður um heimilisofbeldi. Ráðstefnan er hluti af verkefni styrktu af ESB sem Jafnréttisstofa vinnur í samstarfi við Akureyrarbæ, Dómsmálaráðuneyti, Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, Lögregluna á Norðurlandi eystra, Reykjavíkurborg, Ríkislögreglustjóra og Velferðarráðuneyti.



Þessi ráðstefna er sú fyrsta af þremur ráðstefnum sem haldnar verða í tengslum við verkefnið.



Á þessari fyrstu ráðstefnu verður sjónum annars vegar beint að reynslu á þverfaglegri samvinnu í heimilisofbeldismálum og hins vegar þeim jaðarhópum sem eru í mestri áhættu að verða brotaþolar heimilisofbeldis.



Dagskrána má sjá hér að neðan.



Á Íslandi hefur mikið verði litið til Noregs í þróun þverfaglegrar samvinnu gegn heimilisofbeldi og ætlar Sissel Meling, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni í Noregi og verkefnastjóri hjá SARA, að fræða Íslendinga nánar um það í erindi sínu SARA: SV Intimate partner violence risk assessment. Working methods and experiences from the South West police district, Norway.



Peter Neyrod er fyrrum lögreglumaður og nú fræðimaður sem skoðar eðli og umfang heimilisofbeldis. Peter er lektor í gagnreyndri löggæslu við Afbrotafræðistofnun Cambridge háskóla. Peter vinnur að matsrannsókn á samvinnu gegn heimilisofbeldi í Bretlandi og hefur mikla reynslu af skimun fyrir heimilisofbeldi og mun fjalla um Policing domestic violence: the lessons from frontline research for better screening, assessment and intervention.



Ráðstefnan stendur yfir frá 10-16 og má sjá í spilaranum hér að neðan.