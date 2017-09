Carmelo Anthony fékk 34 milljónir í laun á hvern leik

Carmelo Anthony hefur spilað sinn síðasta leik fyrir New York Knicks en félagið sendi stærstu stjörnuna sína til Oklahoma City Thunder um helgina.



Árangur á tíma Anthony í New York var lítill sem enginn enda lék liðið aðeins samtals 21 leik í úrslitakeppninni á síðustu sjö tímabilum og komst ekki í úrslitakeppnina undanfarin fjögur tímabil.



Sigurhlutfall New York Knicks liðsins á síðustu þremur tímabilum var aðeins 33 prósent eða bara 80 sigrar í 246 leikjum.



Darren Rovell lék sér að því að reikna út hvað Carmelo Anthony fékk í laun á hvern dag og á hvern leik þessi tæpu sjö ár sem hann var leikmaður New York Knicks.



Carmelo Anthony fékk alls 135,9 milljónir dollara fyrir sex tímabil og aðeins betur. 135,9 milljónir dollara eru 14,68 milljarðar íslenskra króna.



Hann fékk 313.933 dollara í laun á hvern leik sem gera 33,9 milljónir íslenskra króna.



Hann fékk 56.444 dollara í laun á hvern leik sem leikmaður New York Knicks en félagið var með hann á launum í 2404 daga. 56.444 dollarar gera sex milljónir í laun á hvern einasta dag.Carmelo Anthony var með 24,7 stig, 7,0 fráköst og 3,2 stoðsendingar að meðaltali í 412 leikjum með New York Knicks en hann tók 19,9 skot að meðaltali í leik og hitti úr 44 prósent þeirra.Carmelo Anthony hefur vanalega leikið mjög vel með stjörnufullum landsliðum Bandaríkjanna og því verður gaman að sjá hvað hann gerir sem liðsfélagi Russell Westbrook og Paul George hjá Oklahoma City Thunder. Það er jafnframt mikil pressa á Anthony ætli hann að losna við „lúsera“ stimpilinn.