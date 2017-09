Mætti með öll sex börnin á frumsýninguna

Leikkonan Angelina Jolie mætti með allan barnaskarann sinn á kvikmyndahátíðina í Toronto í Kanada í dag. Tilefnið var frumsýning kvikmyndarinnar First They Killed My Father en sjálf sá hún um handritsgerð og leikstjórn. Myndinfjallar um Rauðu khmerana í Kambódíu og er ætlað að vekja athygli á hryllingnum sem börn standa frammi fyrir í stríði.



Kvikmyndin First They Killed My Father er byggð á samnefndri bók um endurminningar kambódíska rithöfundarins Loung Ung sem lifði af þjóðarmorðin í Kambódíu á áttunda áratugnum. Handritið skrifaði Loung Ung með Angelinu.



Maddox Jolie-Pitt, 16 ára sonur leikkonunnar er á síðunni IMDB skráður einn af aðalframleiðendum myndarinnar. Vivienne, Pax, Knox, Shiloh og Zahara mættu öll til þess að styðja móður sína og bróður á frumsýningunni. Fjölskyldan var mynduð ásamt Loung Ung, leikaranum Kimhak Mun og ungu leikkonunni Sareum Srey Moch sem fer með hlutverk Loung Ung í myndinni.



Angelina mætti einnig með fjögur barna sinna á frumsýningu myndarinnar The Breadwinner í gær en hún er leikstjóri myndarinnar. Brad Pitt hefur ekki sést með Angelinu og börnunum í Kanada en slúðurmiðlar sögðu frá því í ágúst að skilnaður hjónanna væri á ís í augnablikinu.