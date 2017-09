Breaking Dead: Gerast Walking Dead og Breaking Bad í sama söguheimi?

Útlit er fyrir að framleiðendur þáttanna Fear the Walking Dead hafi staðfest að Walking Dead gerist í sama söguheimi og þættirnir Breaking Bad. Aðdáendur þáttanna hafa sett fram kenningu sem snýst um þetta en hún heitir Breaking Dead og eru þó nokkur atriði sem virðast tengja þættina saman.



Einhverjir hafa jafnvel haldið því fram að fíkniefnum Walter White, eða Heisenberg, sé um að kenna. Þau hafi búið uppvakningana til. Umrædd fíkniefni, Blue Sky, hafa jafnvel sést í Walking Dead þáttunum.



Hér má sjá farið yfir Breaking Dead kenninguna.



Í síðasta þætti Fear the Walking Dead, sem sýndur var í síðustu viku, virðist þó sem að kenningin hafi verið staðfest. Þá mátti heyra lag spilað í bakgrunni atriðis en lagið er úr Breaking Bad og heitir: Negro y Azul: The Ballad of Heisenberg.



Upprunalega lagið úr Breaking Bad, sem samið var um Heisenberg, má heyra hér að neðan.



Walking Dead þættirnir eru gerðir af fyrirtækinu AMC. Því sama og gerði Breaking Bad. Í samtali við Digital Spy, sagði Dave Erickson, forsvarsmaður Fear the Walking Dead, að hann hefði reynt að setja lagið inn laumulega en þetta hafi verið gert vísvitandi.



„Þetta var líklega augnablikið sem ég varð ástfanginnn af Breaking Bad, þegar þeir byrjuðu þáttinn á tónlistarmyndbandi. Þegar við vorum að leita að hugmyndum um hvernig við ættum að tengja heimina, fannst mér þetta eiga heima þarna,“ sagði Dave Erickson.



Hann sagði einnig að þetta hefði verið virðingarvottur við Vince Gilligan, höfund Breaking Bad.