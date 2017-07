Tóku upp fölsk atriði til að afvegaleiða ljósmyndara

Leikarinn Kit Harington segir framleiðendur Game of Thrones hafa gengið ansi langt til að afvegaleiða ljósmyndara. Hann segir ljósmyndarana hafa verið sérstaklega aðgangsharða á Spáni og því hafi framleiðendurnir tekið upp á því að taka upp þrjú fölsk atriði.



Harington segir upptökurnar hafa tekið samanlagt fimmtán klukkustundir og þetta hafi jafnvel verið gert á frídögum hans. Ýmsar myndir hafa litið dagsins ljós frá tökum þáttaraðarinnar sem áttu að hafa varpað nýju ljósi á söguþráð þáttanna. Svo virðist sem að það hafi verið með vilja gert. Eða ekki.



Leikarinn mætti til Jimmy Kimmel í gær og ræddi næstu þáttaröð Game of Thrones sem byrja á sunnudagskvöldið. Þar reyndi Kimmel ítrekað að draga upplýsingar upp úr Harington, en það gekk ekkert allt of vel þrátt fyrir frumlegar tilraunir.



Harington segir frá fölsku tökunum í fjórða myndbandinu hér að neðan. Hann segir þó einnig frá fyndnum uppákomum í hinum myndböndunum.



Í neðsta myndbandinu má sjá áður óséða upptöku frá áheyrnarprufum Harington fyrir önnur hlutverk í þáttunum.