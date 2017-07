Reykjavík orðin dýrari en New York

Reykjavík er ein dýrasta borg í heimi ef marka má lista fyrirtækisins Numbeo. En borgin skipar 8. sæti lista Numbeo af 6.500 borgum sé litið til framfærslukostnaðar. Samkvæmt listanum er Zurich í Sviss dýrasta borg í heimi og er framfærslukostnaður þar 50 prósent hærri en í New York, á Íslandi er hins vegar framfærslukostnaðurinn 31 prósenti hærri.



Þetta kemur fram í nýrri Hagsjá Landsbankans. Þar kemur fram að aðferðarfræði Numbeo sé að setja kostnað í New York sem 100 á hverjum tíma og miða aðrar borgir við þá tölu. EFTA-löndin Sviss, Ísland og Noregur skipa hæstu sæti listans auk Hamilton á Bermúda.



Sé litið á höfuðborgir Norðurlandanna sést að Reykjavík er langdýrasta borgin og hafa hún og Osló nokkra sérstöðu. Í hinum þremur borgunum er framfærslukostnaður lægri en í New York.



Ísland hoppað upp um 53 sæti

Á árinu 2011 var Reykjavík í 61. sæti á lista þessara borga hvað varðar framfærslukostnað. Síðan hefur borgin klifrað upp listann og var í 28. sæti 2016 og er í 8. sæti miðað við síðustu tölur. Samanburðurinn við New York breyttist mikið milli 2016 og 2017, Reykjavík var 4 prósent ódýrari 2016 en er 31 prósent dýrari í dag. Þarna skiptir sambandið á milli krónunnar og dollars miklu máli.



Matvaran dýr á Íslandi

Reykjavík var í 8. sæti á listanum hvað verð á matvöru varðar, dýrust borga á Norðurlöndunum. Skammt á eftir kom Osló í 13. sæti og Stokkhólmur kom langt þar á eftir í 68. sæti. Ísland og Noregur hafa því mikla sérstöðu meðal Norðurlandanna í þessum samanburði.



Veitingahúsin líka dýr

Sé verðlag á veitingahúsum skoðað sést að Hamilton á Bermúda er dýrasta borgin og síðan Zug í Sviss. Þar á eftir koma Stavanger og Reykjavík. Kaupmannahöfn er í 14. sæti. Af 13 efstu sætunum eru allar borgirnar ýmist á Íslandi, í Noregi og Sviss fyrir utan Hamilton sem er í fyrsta sæti.



Fram kemur í Hagsjánni að tölur af þessu tagi séu auðvitað ekki mjög nákvæm vísindi, en gefi engu að síður vísbendingu um hvernig staða Reykjavík birtist þeim sem skoða heimasíður fyrirtækja á borð við Numbeo.