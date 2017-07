Tara svarar Einari Ísfjörð: Verðum fyrir kerfisbundnu misrétti

„Stríðið gegn offitu hefur staðið yfir í nokkra áratugi núna. Við höfum beitt verulega ljótum aðferðum, þ.m.t. smánun til að „rífa feitbollurnar í gang” í mörg, mörg ár,“ segir Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, í svari sínu til einkaþjálfarans, Einars Ísfjarðar, en hann vakti mikla athygli fyrir pistilinn sinn Feitu fórnarlömbin. Tara skrifar athugasemd við frétt Vísis frá því fyrr í dag en hún er formaður í samtökum um líkamsvirðingu.



Tara veltir því fyrir sér hvaða árangri samfélagið hefur náð í baráttunni gegn fitufordómum.



„Ekkert. Ekkert nema kerfisbundið misrétti gagnvart feitu fólki, fitufordómar, verri líkams-og sjálfsmynd, átraskanir og niðurbrot. Eftir því sem fræðin þróast sjáum við betur og betur hvað við fórum í þetta stríð á röngum forsendum. Bara það að kalla þetta „stríð” bjó til us vs. them hugsanahátt sem allir, ekki bara feitt fólk, líða fyrir á hverjum degi.“



Tara segir að líkamleg og andleg heilsa feits fólks, átraskanir og óheilbrigðar heilsuvenjur séu ekki lengur talinn ásættanlegur fórnarkostnaður þessa stríðs.



Tara setur fram minnisblað frá Embætti landlæknisembættis um aðgerðaáætlun til að draga úr tíðni offitu.



„Um er að ræða aðgerðaráætlun til að draga úr tíðni offitu. Eins mikið og fyrirsögnin pirrar mig því að við höfum ekki enn fundið leiðir til að draga úr offitu og það er áframhaldandi hætta á fórnarkostnaði ef við fókusum á offitu er efni aðgerðaráætlunarinnar algjörlega í takt við þær breytingar sem hafa verið að gerast.“



Tara tekur dæmi úr minnisblaðinu:

„Heilsusamlegir lifnaðarhættir hafa fjölþætt gildi fyrir heilsu og líðan, óháð holdafari. Rannsóknir benda ennfremur til þess að fólk bregðist almennt jákvæðar við lýðheilsuskilaboðum um bætta lifnaðarhætti án sérstakrar vísunar til þyngdar, heldur en skilaboðum þar sem athygli er beint að offitunni sem slíkri. Rannsóknir undanfarinna áratuga sýna að fitufordómar (anti-fat prejudice) og mismunun á grundvelli holdafars er algeng í vestrænum samfélögum og hafa íslenskar rannsóknir m.a. staðfesta að slík mismunun á sér stað í atvinnulífinu hér á landi. Við innleiðingu aðgerða þarf því að leggja áherslu á að þær stuðli allt í senn að andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði og vellíðan en verði ekki til þess að auka neikvæð viðhorf eða vanlíðan í tengslum við holdafar. Þvert á móti er mikilvægt að efla virðingu fyrir fjölbreyttum líkamsvexti í samfélaginu þar sem slæm líkamsmynd og fordómar vegna holdafars geta haft neikvæð áhrif á heilsutengda hegðun, heilbrigði og líðan. Því er ráðlagt að aðgerðir stjórnvalda felist í eflingu heilbrigðra lifnaðarhátta á breiðum samfélagslegum grundvelli án sérstakrar áherslu á offitu eða líkamsþyngd.”



„Við höfum engu að tapa og til alls að vinna með að snúa fókus okkar frá þyngd þegar kemur að heilsueflingu,“ segir Tara og bætir við; „Það er engin rangtúlkun hjá mér að það skuli ekki einblína á offitu þegar kemur að lýðheilsuaðgerðum. Þetta er mat Landlæknisembættisins líka.“