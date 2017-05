Leikarinn Powers Boothe er látinn

Bandaríski leikarinn Powers Booth er látinn, 68 ára að aldri. Hann lést af náttúrulegum orsökum í Los Angeles í gær.



Boothe gerði garðinn frægan fyrir hlutverk sitt sem illmenni í sjónvarpsþáttunum Deadwood og í kvikmyndunum Tombstone, Sin City og The Avengers. Þá fór hann með hlutverk lögreglumanns í myndinni U-Turn.



Boothe vann til Emmy-verðlauna árið 1980 fyrir leik sinn sem Jim Jones, leiðtogi alræmds sértrúarsafnaðar í sjónvarpskvikmyndinni Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones.