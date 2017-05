Forstjóri Póst-og fjarskiptastofnunar: Gagnagíslatökur komnar til að vera

Póst-og fjarskiptastofnun hefur enn sem komið er ekki staðfest veirusmit í neinni tölvu hérlendis að sögn Hrafnkels V. Gíslasonar, forstjóra stofnunarinnar. Gagnagíslatökur séu hins vegar komnar til að vera og fólk þurfi að hafa varann á.



Eins og ítarlega hefur verið fjallað um fer tölvuvírusinn WannaCry nú eins og eldur í sinu um heiminn og hafa hundruð þúsunda tölva í meira en 150 löndum hafa sýkst af veirunni sem dreifir sér með tölvupósti. Tölvuþrjótarnir sem dreifa veirunni taka gögn í tölvunni í gíslingu og krefjast greiðslu fyrir að láta þau af hendi.



„Enginn vandi að falsa tölvupóst“

Veiran ágætis „wake-up call“

Hrafnkell segist í samtali við Vísi vona að allir landsmenn hafi varann á og fylgi leiðbeiningum sem Póst-og fjarskiptastofnun hefur gefið út vegna veirunnar „Laugardagurinn og sunnudagurinn fóru í það að átta sig á stöðunni og koma út þessum leiðbeiningum sem við vonum að allir landsmenn og kerfisstjórar hafi tekið alvarlega. Ef að menn hafa brugðist hart og vel við, sem ég hef nú upplýsingar um að víða hafi verið gert, þá minnkar það verulega hættuna á því að vírusinn dreifi sér,“ segir Hrafnkell.Hann minnir þó á að frumleið vírusins sé þessi klassíska leið í gegnum tölvupóst þar sem fólk smellir á viðhengi eða link og tölvan sýkist við það. Fólk þarf því að fara varlega þegar það opnar tölvupóstinn sinn og renna vel yfir frá hverjum þeir eru og hvað stendur í þeim.„Það er alveg gríðarlega mikilvægt. Jafnvel þó að hún Sigga vinkona þín sendi þér tölvupóst og hann hljómar svona „Hey, have you checked this out?“ þá segir þú „Ja, hún Sigga talar nú yfirleitt bara íslensku við mig.“ Þá eiga menn að hugsa á grundvelli skynseminnar þar sem þetta er líklega ekki frá henni Siggu því það er enginn vandi að falsa tölvupóst.“Stöðufundur verður hjá Póst-og fjarskiptastofnun núna klukkan níu og Hrafnkell segir að hlutirnir muni svo skýrast eftir því sem líður á daginn. Hann segir þó enga ástæðu til að ætla annað en að tölvur hér á landi muni sýkjast.„Það eina sem við vonum er að við séum með tiltölulega nýleg kerfi. Landinn er nú býsna tæknilegur og eru með nýleg kerfi. Til dæmis ef þú ert með Windows 10 þá áttu að vera öruggur“, segir Hrafnkell og bætir því við að þessi veira sé ágætis „wake-up call“ eins og hann orðar það.„Þetta er bara eitt af tugum eða hundruðum atvika sem við erum að horfa á. Það er búið að vera dreifing á svona „ransomware“-vírusum (innsk. blaðamanns: gagngíslataka) svo mánuðum skiptir og við erum búin að vera að vara við þeim á okkar heimasíðu oftar en einu sinni. Þetta er bara langskæðasta tilvikið sem hefur komið upp en þetta hefur verið í gangi, þetta er í gangi og þetta verður stanslaust í gangi næstu misserin. Þannig að þessi vinnubrögð að uppfæra og hafa allan varann á eru komin til að vera,“ segir Hrafnkell.