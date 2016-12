Nýveriđ gaf hljómsveitin Hinemoa út nýtt lag sem ber nafniđ Still for a Moment.

Birgir Hilmarsson gerđi tónlist fyrir nýja auglýsingaherferđ bresks stórfyrirtćkis. Tónlistin var tekin upp í Abbey Road-hljóđverinu. Birgir stýrđi Chamber Orchestra of London sem hefur spilađ undir í...

Rappsveitin hafa sent frá sér lagiđ Arnalds, fimmtán árum eftir ađ sveitin sló gegn međ lögum á borđ viđ Boogie Boggie, Dansa út úr flippađ og Hustler. Út er komiđ lagiđ Arnalds og fleiri lög eru vćnt...

Rokksveitin mun spila á hátt í 50 tónleikum víđs vegar um heim á nćsta ári en ţeir eru hluti af tónleikaferđalagi ţeirra "Not in This Lifetime" sem hófst í apríl á ţessu ári.