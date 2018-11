Kanye West og Mark Zuckerberg tóku þetta lag saman í karaoke

Rapparinn Kanye West og Mark Zuckerberg, stofnandi Facebook, skellti sér í vikunni saman í karaoke.



Frá þessu greinir Kanye sjálfur á Twitter-reikningi sínum en þar kemur fram að þeir félagarnir hafi tekið saman lag með strákasveitinni Backstreet Boys.



Kanye segir að þeir hafi sungið lagið I Want It That Way sem er eitt vinsælasta lag sveitarinnar frá upphafi.



Hér að neðan má sjá tíst Kanye West.



We sang Backstreet Boys I want it that way pic.twitter.com/IzGHk7i7OP

— ye (@kanyewest) November 15, 2018

Hér að neðan geta áhugasamir hlustað á lagið I Want It That Way.