Barði í Bang Gang orðinn að styttu

Stytta af tónlistarmanninum Barða Jóhannssyni, oft kenndum við Bang Gang, var afhjúpuð á Rokksafni Íslands í Hljómahöll í Reykjanesbæ í dag.



Styttan var afhjúpuð í tilefni af afmælisári þriggja platna Bang Gang en platan Ghosts from the Past er tíu ára, platan Something Wrong er fimmtán ára og platan You er tuttugu ára. Styttan var upphaflega framleidd og sýnd í Triennale hönnunarsafninu í Milano á Ítalíu.



Þá var boðið til veislu á safninu í kvöld í tilefni afmælis platna sveitarinnar þar sem Bang Gang tróð upp. Tæp tvö ár eru síðan sveitin lék síðast listir sínar hér á landi.







View this post on Instagram Barði & Barði & Barði as dog

A post shared by Nov 16, 2018 at 12:40pm PST

A post shared by Laufey Soffía (@kisicool) on