Einar Bárðarson krafðist tveggja ára launa vegna brottrekstursins

Í skýrslu innri endurskoðunar kemur fram að Einar Bárðarson hafi haft í hótunum við stjórnarformann ON og starfsmannastjóra.



Eins og Vísir hefur greint frá metur innri endurskoðun Reykjavíkur brottrekstur Áslaugar Thelmu Einarsdóttur, fyrrverandi forstöðumaður einstaklingssviðs Orku náttúrunnar, réttmætan. Sömuleiðis brottrekstur Bjarna Más Júlíussonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra ON.



Einar sagðist ekki ætla að linna látum

Var ekki örugglega Me Too bylting?

Í skýrslunni segir meðal annars:„Eftir uppsögn barst stjórnarformanni ON og starfsmannastjóra tölvubréf frá maka starfsmannsins. Í bréfinu er sett fram ný kvörtun um fjölþætta kynbundna áreitni í garð starfsmannsins af hálfu yfirmanns. Þá er þess krafist að afstaða til starfsloka verði endurskoðuð, auk þess sem krafist er greiðslu sem samsvaraði tveggja ára launum í miska- og réttlætisbætur. Bréfritari endar á að lýsa því yfir að hann muni ekki linna látum fyrr en réttlát málalok náist fram og að klára megi málið „okkar á milli eða blandað fleirum inn í þá baráttu“. Innri endurskoðun telur að þegar hér var komið sögu hefði verið ærið tilefni til skoðunar á umboði makans.“Einar Bárðarson athafnamaður kom málinu á dagskrá með Facebookfærslu sem hann birti fyrir tveimur mánuðum og vakti mikla athygli. Þá spurði hann:„Var ekki örugglega Me Too bylting hérna í vetur?“Og Einar hélt svo áfram:„Hitti merkilegan mann í dag, eða öllu heldur ómerkilegan mann. Hann er forstjóri í stórfyrirtæki með framkvæmdastjóra sem stýrir fjölda eininga fyrir hann. Hann sýndi mér fram á að honum fyndist í lagi að framkvæmdastjóri á hans vakt sendi klámfengna tölvupósta á kvenn-undirmenn sína á laugardagskvöldum, kalli þær járnfrúr, frekjur, pempíur, grýlur, segi að konur geti blikkað sig upp í launum og í opnu starfsrými fyrir framan samstarfsfólk að ein þeirra gangi ekki út vegna þess að hún sú bara alls ekki nógu gröð.“Vísir hefur spurt Einar hvað honum sýnist um þessi orð í skýrslunni, þau sem að honum snúa en ekki fengið svar.