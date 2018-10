Drake slær Bítlunum við

Tónlistarmaðurinn Drake hefur slegið met sem Bítlarnir héldu í rúmlega 50 ár. Hann er nú búinn að ná fleiri lögum í efstu tíu sæti Billboard Hot 100 listans. Bítlarnir náðu ellefu árið 1964 og Drake er nú komin í tólf með laginu MIA sem hann á með rapparanum Bad Bunny.



Lög Drake sem hafa komist í topp tíu eru Nice for What, Nonstop, I‘m Upset, Emotionless, In My Fellings og Don‘t Matter To Me. Þá á hann fleiri lög með öðrum tónlistarmönnum. Það eru Look Alive með BlocBoy JB, Walk It Talk It með Migos og Yes Indeed með Lil Baby.



Bítlarnir eiga þó enn tvö met frá 1964. Þeir voru með sex lög í fyrsta sæti Billboard listans það ár og tíu lög sem komust í efstu fimm sætin.