Dýrmæt vinátta í tuttugu ár

Kristgerður Garðarsdóttir, kennari í Lindaskóla í Kópavogi, datt í lukkupottinn í vinkonuleik Bylgjunnar á facebook, í þættinum Með kærri kveðju. Kristgerður „taggaði“ sína bestu vinkonu til tuttugu ára, Gígju Þórðardóttur í leiknum. Hún segir vináttu þeirra afar dýrmæta.



„Þegar ég greindist með krabbamein fyrir fjórum árum reyndist Gígja mér vel og sýndi mér mikinn stuðning. Mér fannst þetta tilvalið tækifæri til þess að endurgjalda henni stuðninginn og skráði okkur í leikinn. Við Gígja kynntumst fyrir tuttugu árum gegnum strákana okkar en þeir spiluðu báðir fótbolta með Breiðabliki. Þegar þeir fóru í menntaskóla fór vináttan að snúast meira um okkur tvær. Við munum njóta vinninganna saman,“ segir Kristgerður enda vinningarnir ekki af verri endanum.



Verslunin Jóna María í Bæjarlind býður vinkonunum í heimsókn og dressar þær upp frá toppi til táar.

Verslunin Ilva Korputorgi gefur dömunum veglegar gjafakörfur ásamt 25 þúsund króna gjafabréfi.

Reykjavík Spa á Grand hótel gefur stelpunum Stóra Grand pakkann sem inniheldurlitun og plokkun/vax, nudd og maska og 60 mín andlitsdekur ásamt klassísku nuddi.

Mamma veit best gefur glæsilegan heilsuvörupakka sem inniheldur magnesíum slökun, lífrænar húð og hárvörur frá Dr. Bronner, hreint Collagen frá Neocell, Dr. Mercola Meltingargerla fyrir konur.

Þjóðleikhúsið býður vinkonunum upp á frábæra kvöldstund með miða á leiksýninguna Fly me to the moon

Haust Restaurant tekur á móti stelpunum og býður þeim upp á freyðivín og glæsilegt kvöldverðahlaðborð sem svíkur engan.

Síðast en ekki síst þá fá vinkonurnar sitthvora flöskuna af dásamlegu Baileys líkjör sem gott er að eiga þegar góða gesti ber að garði.