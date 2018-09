Will Smith fór í teygjustökk úr þyrlu yfir Miklagljúfri

Will Smith er einn þekktasti og launahæsti leikari heims en hann samþykkti áskorun frá strákunum tveimur í Yes Theory hópnum í mars á þessu ári.



Þann 27. febrúar sendu þeir leikaranum myndband á YouTube þar sem þeir skora á Smith að fara í þyrluteygjustokk, eitthvað sem líklega mjög fáir þora að gera.



Will Smith svaraði drengjunum fljótlega í sínu eigin myndbandbandi og nú var komið að því að leikarinn skildi henda sér út úr þyrlu í teygjustökk en hann gaf út myndband í gær þar sem hann sýnir að hann stóðst áskorunina.



Það má með sanni segja að Will Smith er mikil ofurhugi en leikarinn stökk yfir Miklagljúfri í Bandaríkjunum.