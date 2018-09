Segir forstjóra OR meðvitað styðja ruddalega framkomu gagnvart konum

„Ég get ekki skilið þessi orð öðru vísi en að ruddaleg, niðurlægjandi og í raun svívirðileg framkoma gagnvart konum sé á einhvern hátt réttlætanlegt verð að greiða fyrir þetta sem forstjórinn metur greinilega umfram allt annað.“



Svo segir í ítarlegri og harðorðri færsla Áslaugar Thelmu Einarsdóttur, fráfarandi forstöðumanns einstaklingsmarkaðar hjá Orku Náttúrunnar, sem vakið hefur mikla athygli. Vísir hefur greint frá efni hennar og birt en þó hún snúist á yfirborðinu um dólgslega framgöngu fyrrverandi framkvæmdastjóra ON, sem leiddi til brottrekstrar hans, beinir Áslaug Thelma ekki síst spjótum sínum að Bjarna Bjarnasyni, forstjóra OR, en ON er dótturfyrirtæki OR.



Áslaug Thelma, sem var rekin frá ON, segir af bréfi og fundi sem hún og Einar Bárðarson athafnamaður, eiginmaður hennar, áttu með Bjarna og lögfræðingi félagsins. Einar hefur sagt af þessum fundi, sem fór fram á miðvikudag í síðustu viku og á þá leið að Bjarni hafi í raun viljað standa með umræddri framgöngu framkvæmdastjóra síns á annarlegum forsendum.



Segir forstjórann hafa vitað af „galla“ framkvæmdastjórans

Bjarni hefur lýst því yfir að upplifun Einars sé á skjön við það hvernig hann skildi þann fund. Áslaug Thelma lýsir því yfir, með óbeinum hætti, að forstjórinn fari hreinlega með rangt mál. Lýsing hennar á fundinum stangast í veigamiklum atriðum á við það hvernig Bjarni segist hafa skilið fundinn. Bjarni fór á fund stjórnar OR sem svo lýsti yfir fullum stuðningi við forstjórann.„Á fundinum sagði starfsmannastjórinn að hún hefði tekið öll samtölin okkar „alla leið“ eins og hún orðaði það. Þetta er gríðarlega mikilvæg staðfesting sem sýnir að yfirlýsingar forstjóra OR standast enga skoðun þegar hann heldur því fram að hann hafi ekkert vitað um framkomu framkvæmdastjórans og að honum hefði verið „illa brugðið“ við bréfið frá mér. Þá sögðust þau bæði hafa vitað af þessum „galla” framkvæmdastjórans eins og þau kölluðu það, en ráðið hann engu að síður og með fyrirvara um að hann inni í þessum „göllum“ og héldu því fram að þau hefðu veitt honum „aðstoð“ til að vinna með þetta „vandamál.”

Segir forstjórann afskrifa dónaskap á rekstrarlegum forsendum

Áslaug Thelma segir þetta undirstrika að forstjóri OR vissi allt sem máli skipti um framkvæmdastjóra ON og hans framgöngu.„Samt fer hann fram í fjölmiðlum og segir ranglega málið tengjast einum tölvupósti. Það er fráleit staðhæfing, enda ætti maður sem verður uppvís af því að senda einn óviðeigandi tölvupóst sannarlega skilið annað ferli en þann tafarlausa brottrekstur sem stjórn ON ákvað.“Áslaug Thelma segir að sama hvernig á sé litið, þá standi ekki steinn yfir steini í því hvernig forstjórinn hefur still málinu upp.„Ég fékk mikilvægt tækifæri til að koma mínum sjónarmiðum á framfæri á fundinum og spurði m.a. forstjóra OR: „Hvernig getið þið ráðið einhvern vitandi þetta og tekið við öllum þessum athugasemdum (og þær voru frá fleirum en mér) sem eru allar á sömu leið og fundist það í lagi að hann sé stjórnandi í nafni ON í heil tvö ár?”Þá kom svarið frá forstjóranum: „Já, en hann hefur staðið sig mjög vel í rekstrinum.“

Forstjóranum þykir þetta mjög leiðinlegt

Þessi lýsing Áslaugar Thelmu rímar við frásögn Einars í öllum aðalatriðum. Sem þarf reyndar ekki að koma á óvart. Hún bætir þá við:„Þvílík vonbrigði að heyra þessa yfirlýsingu frá manni sem stýrir einu stærsta fyrirtæki landsins! Ég get ekki skilið þessi orð öðru vísi en að ruddaleg, niðurlægjandi og í raun svívirðileg framkoma gagnvart konum sé á einhvern hátt réttlætanlegt verð að greiða fyrir þetta sem forstjórinn metur greinilega umfram allt annað. Fundurinn stóð í 40 mínútur og forstjórinn og starfsmannastjórinn sögðu að lokum að þeim þætti þetta allt mjög leiðinlegt.“

Stjórnarfundur eftir viku

Vísir hefur nú í allan morgun reynt að ná í Bjarna Bjarnason forstjóra til að fá skýringar hans á orðum Áslaugar, en án árangurs. Óvíst er hvert framhald málsins verður.Vísir ræddi við einn stjórnarmanna í OR, Guðjón Viðar Guðjónsson en hann situr í stjórn fyrir hönd Akraneskaupstaðar. Hann segist ekki hafa setið fundinn á föstudag; hann hafi verið staddur erlendis og ekki náð að taka þátt í gegnum síma.Guðjón Viðar tekur fram að hann styðji brottvikningu Bjarna Más Júlíussonar, framkvæmdastjóra ON. Svona eigi ekki að líðast og þá vill Guðjón Viðar að það verði skoðað ofan í kjölinn hvernig staðið var að uppsögn Áslaugar Thelmu.Í kjölfar stjórnarfundarins á föstudag lýsti Brynhildur Davíðsdóttir, formaður stjórnar OR yfir því að stjórnin styddi Bjarna forstjóra OR og brottvikningu Bjarna Más. En, sé litið til orða Áslaugar Thelmu snýst málið alls ekkert um það.Guðjón Viðar segir að stjórn OR muni að öllum líkindum funda eftir viku og kveðst hann þá ætla að kalla eftir nánari upplýsingum um málið.Guðjón vildi að öðru leyti ekki tjá sig, hvorki um orð Brynhildar stjórnarformanns né orð Hildar Björnsdóttur, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem einnig situr í stjórn OR, sem hefur sagt að málinu sé hvergi nærri lokið