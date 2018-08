Köttur í Hafnarfirði pyntaður, bundinn og hengdur

Ronja Auðunsdóttir og sonur hennar Krummi fóru í Hellisgerði í Hafnarfirði í gær í góða veðrinu og voru heimleið þegar Krummi kom auga á kött inní einum runnanum.

„Hann kallaði á mig á að hann sæi kött sem væri bundinn upp í runna. Ég Hleyp til hans til að tékka á kisunni og við blasti hræðileg sjón,“ segir Ronja.

Búið var að strekkja bandi um háls kattarins og var hann festur með því við trjágrein. Loppur hans höfðu verið bundnar saman og um maga hans hafði verið strengt teygjuband. Hún segir greinilegt að kötturinn hafi verið þarna dágóða stund og hræðileg lykt hafi verið á staðnum.



Ronju tókst að ná kettinum út úr runnananum en tókst ekki að leysa alla hnútanna á honum. Hún þurfti því að fá móður sína sem var í næsta húsi til að koma með skæri og gat leyst hann úr prísundinni.

„Ég sá að hún var öll í sárum og sum þeirra voru svo djúp að það sást inní köttinn, “ segir Ronja sem hryllir sig við minninguna.

NAME:hnutar-1

DURATION:0:10] Ronja gat ekki leyst alla hnútanna og þurfti líka að klippa á böndin. [TAKE Video VO

NAME:innikottinn

DURATION:0:05] Hún gerði lögreglu viðvart og kallaði eftir aðstoð á Facebooksíðunni Kattavaktinni þar sem margir buðu fram hjálparhönd og fóru hjón með köttinn til dýralæknis. [TAKE Video VO

NAME:finnaeigandann

DURATION:0:09] Ronja segir að syni sínum sé mjög brugðið en kisa væri ekki á lífi hefði hann ekki brugðist svona skjótt við. [TAKE Video VO

NAME:hetja

DURATION:0:05]